गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार कार ने 6 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर हो गई मौत

गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें छह साल के बच्चे की जान चली गई. इस घटना के बाद पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है. घटना से परिवार और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और पुलिस स्टेशन पर हंगामा कर दिया. सीनियर अधिकारियों ने जैसे-तैसे मामले को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

गाजियाबाद में बच्चे को कार ने कुचला. (Photo: Representational)
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दरअसल, यहां युवराज नाम का छह साल का बच्चा तेज रफ्तार कार के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि यह घटना शांति खंड 4 इलाके में हुई. घटना की जांच की जा रही है. बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि कार चालक नितिन नोएडा की एक आईटी कंपनी में करता है. उसे गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है. हादसा उस समय हुआ, जब नितिन अपने परिवार के साथ कार से जा रहा था. उसी दौरान कार की टक्कर से छह साल के युवराज की मौत हो गई.

इस हादसे के बाद पीड़ित परिजन और स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया. सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. अफसरों ने जैसे-तैसे परिजनों को समझाया और मामले को शांत कराया और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

यह भी पढ़ें: हरदोई में भीषण सड़क हादसा: मुंडन करवाकर लौट रहे परिवार को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत

वहीं पूरे मामले को लेकर एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि घटना के बाद मृतक बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है. इस मामले में तहकीकात चल रही है. वहीं हादसे को लेकर आसपास के लोगों में मातम और गुस्सा है.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि कार की तेज रफ्तार हादसे की वजह है. फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं.

