'टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता, सरकार और अधिकारी जान लें', बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वो जन्माष्टमी के दिन से ही बीजेपी सरकार के जाने के दिन गिन रहे हैं और अब सिर्फ 493 दिन बचे हैं. अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी के पास चुनावी तिकड़ी है- अधिकारी, सरकार और चुनाव आयोग.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (Photo: ITG)
समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला. लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं 'टोटी चोरी' का मामला कभी नहीं भूल सकता. अखिलेश ने सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ही यह सब करवाया. बकौल अखिलेश- हम यह भूलने वाले नहीं हैं. ये बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले अधिकारी भी जान लें. 

बकौल सपा मुखिया- मैं जन्माष्टमी के दिन से सरकार जाने के दिन गिन रहा हूं. अब 493 दिन बचे हैं. इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इनके पास चुनावी तिकड़ी है- अधिकारी, सरकार और चुनाव आयोग. अब अगर चुनाव आयोग ही धोखा दे तो हम किससे कहें. सुनने में आ रहा है आयोग के अधिकारी कोड दे देते हैं ताकि बीजेपी के लोग वोट बढ़ा सकें. 

वहीं, GST की दरों में कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि केवल बिहार चुनाव को लेकर GST कम की गई है. लेकिन इससे मुनाफाखोरी तो कम नहीं होगी. न ही चुनाव में कोई असर होगा क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है. ये कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हमने आज शिक्षक दिवस के मौके पर संकल्प लिया है कि सरकार बनने पर क्वालिटी एजुकेशन देकर लोगों को सम्मानजनक नौकरी और जीवन देने का काम करेंगे. क्योंकि, यह सरकार तो बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहती. स्कूल बंद कर रही है. नौकरी भी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है. अगर एजेंडे में होती तो 27 हजार प्राइमरी स्कूल बंद नहीं करती. 69000 शिक्षक भर्ती के लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता. 

वहीं, बाराबंकी लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि BJP दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. संगठन के इन बच्चों को देखकर दुख हो रहा है. क्योंकि जो 'अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई' चला है, उससे दुख तो होगा ही. जबकि, मंत्री राजभर के आवास पर प्रोटेस्ट को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राजभर को पंचायती राज से पीडब्ल्यूडी मिल जाए. 

