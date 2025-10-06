scorecardresearch
 

Feedback

मौलाना तौकीर रजा के 5 करीबियों को 1.25 करोड़ का नोटिस, बिजली चोरी कर ई-चार्जिंग स्टेशन चलाने का आरोप

बरेली में मौलाना तौकीर रजा के पांच सहयोगियों के खिलाफ ई-चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ और 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली नोटिस जारी की गई है. छापेमारी, गिरफ्तारी और अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की.

Advertisement
X
बरेली में पथराव के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था. (File Photo)
बरेली में पथराव के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था. (File Photo)

बरेली में विवादित मौलाना तौकीर रजा के पांच सहयोगियों के खिलाफ ई-चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली चोरी के आरोप में 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली नोटिस जारी की गई है. अधिकारियों ने बताया कि बीते सप्ताह एक संयुक्त टीम ने बान खाना क्षेत्र में छापेमारी कर पांच ई-चार्जिंग सेंटरों को चोरी की बिजली पर संचालित होते हुए पकड़ा.

इस मामले में FIR दर्ज कर पांचों आरोपियों के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली नोटिस जारी की गई है. अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब यह लोग इस तरह के मामले में पकड़े गए हैं. लगभग एक साल पहले भी इसी समूह के चार अवैध चार्जिंग यूनिटों को उजागर किया गया था.

यह भी पढ़ें: बरेली हिंसा मामले में एक्शन, मौलाना तौकीर रजा के करीबी के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर

सम्बंधित ख़बरें

Bulldozer action continues in Bareilly, politics heats up.
बरेली बवाल के बाद मौलाना के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन, शहर में घुसने से रोके गए सपा नेता 
maulana tauqeer raza khan
'...चाहे पुलिस वालों की हत्या ही करनी पड़े', तौकीर रजा के खौफनाक प्लान का खुलासा  
Security personnel lathi-charge protesters during a demonstration over the issue of 'I Love Mohammad' posters, in Bareilly. (Image Credit: PTI)
पहले से थी बरेली में बवाल की तैयारी, तौकीर रजा ने बनाया था प्लान, बुलाए गए थे बदमाश 
खबरदार: बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड का खुलासा, कई गिरफ्तार 
Deadly Cough Syrup: Childs Death, Company on the Run!
त्योहार पर तनाव के बीच भड़काऊ बोल क्यों? देखें रिपोर्ट 

हाल की जांच के बाद इन पांच आरोपियों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र (RC) जारी किए गए हैं. मुख्य अभियंता (जोन-I) ज्ञान प्रकाश ने बताया कि "पहले चरण में उन आरोपियों के खिलाफ RC जारी किए गए हैं, जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक जुर्माना बकाया है. सूची में बान खाना के पांच लोग शामिल हैं."

Advertisement

तौकीर रजा के करीबियों को भेजा गया नोटिस

वसूली नोटिस के अनुसार, वसीम खान 15.39 लाख रुपये, मोनीश खान 22.29 लाख रुपये, बरकान रजा खान 37.32 लाख रुपये, अमान रजा खान 26.92 लाख रुपये और गुलाम नवि 26.57 लाख रुपये बकाया हैं. सभी आरोपियों का मौलाना तौकीर रजा खान के इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) से करीबी संबंध बताया गया है.

यह भी पढ़ें: '...चाहे पुलिस वालों की हत्या ही करनी पड़े', बरेली कांड में तौकीर रजा के खौफनाक प्लान का खुलासा

ई-चार्जिंग सेंटर को सील किया गया

अधिकारियों ने बताया कि जनवरी 2024 में भी बान खाना में छापेमारी के दौरान इसी समूह के अवैध ई-चार्जिंग सेंटरों को जब्त किया गया था. मुख्य अभियंता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि संभावित रूप से बिजली विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है.

बरेली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने कहा, "RC की कॉपियों के मिलने के बाद सख्त वसूली सुनिश्चित की जाएगी."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement