scorecardresearch
 

Feedback

ब्रेनवॉश, स्लीपर सेल नेटवर्क और दिल्ली ब्लास्ट... कौन सी साजिश का हिस्सा था डॉ. परवेज का इस्तीफा?

लखनऊ की यूनिवर्सिटी का नाम फिर सुर्खियों में है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. परवेज सईद अंसारी के अचानक दिए गए इस्तीफे ने शक की सुइयों को मोड़ दिया है. दिल्ली ब्लास्ट और परवेज की बहन की गिरफ्तारी से ठीक कुछ दिन पहले आया इस्तीफा संभावित साजिश की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. ATS और J&K पुलिस की जांच कई नए सवाल खड़े कर रही है.

Advertisement
X
क्या डॉ. परवेज ने खुद ईमेल से भेजा था इस्तीफा. (File Photo: ITG)
क्या डॉ. परवेज ने खुद ईमेल से भेजा था इस्तीफा. (File Photo: ITG)

यूपी की राजधानी लखनऊ की नामी यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. परवेज सईद अंसारी के अचानक दिए गए इस्तीफे ने जांच एजेंसियों का शक बढ़ा है. सूत्रों के मुताबिक, इस्तीफे की टाइमिंग, उसका तरीका और इसके बाद हुए कई घटनाक्रमों को लेकर ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) गहराई से जांच में जुट गई है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, डॉ. परवेज ने 6 नवंबर को ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा था, लेकिन ठीक चार दिन बाद परवेज की बहन की गिरफ्तारी और दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई. इन दोनों घटनाओं के बीच टाइमिंग ने एजेंसियों की शंका को और गहरा कर दिया. ATS अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सच में यह इस्तीफा डॉ. परवेज ने भेजा था या किसी और ने उसकी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया.

एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस्तीफे के बाद परवेज से संपर्क करने की कोशिश की या नहीं, और उसने सिर्फ ईमेल से ही इस्तीफा क्यों भेजा. इसको लेकर ATS ने यूनिवर्सिटी से कश्मीरी छात्रों का पूरा रिकॉर्ड, उनकी गतिविधियां और प्रोफेसर के साथ उनके संबंधों का ब्योरा भी मांगा है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Red Fort Car Blast Turkey handler UKASA
टेरर प्लान और ब्लास्ट की साजिश... कौन था तुर्की का हैंडलर जो उमर और शाहीन को दे रहा था निर्देश 
Dr. Shaheen and Dr. Zafar Hayat (Photo- ITG)
बुर्के से चिढ़ती थी डॉक्टर शाहीन! पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने खोला राज  
Red Fort blast case: Dr Shaheen Shahid
जैश की महिला आतंकी विंग का ऑडियो मिला, इसी से जुड़ी थी डॉक्टर शाहीन 
parvez residence
दरवाजों पर लटकते ताले, कॉलोनी में पसरा सन्नाटा... शाहीन के भाई परवेज की गिरफ्तारी से पड़ोसियों में दहशत 
College time photo of Dr. Shaheen (Photo- ITG)
मेडिकल टॉपर से टेरर हैंडलर तक... डॉ शाहीन ने कितने छात्रों में भरा आतंक का बारूद? 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बुर्के से चिढ़ती थी आतंकी नेटवर्क वाली डॉक्टर शाहीन! पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने खोला राज, शादी और तलाक की कहानी भी बताई

एजेंसी को संदेह है कि डॉ. परवेज कुछ कश्मीरी छात्रों को ब्रेनवॉश कर स्लीपर सेल तैयार करने की दिशा में काम कर रहा था. यूनिवर्सिटी में लगभग 60–70 कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं, जिनमें मेडिकल के छात्र भी हैं. छात्रों के अनुसार, डॉ. परवेज आम तौर पर शांत और रिजर्व नेचर का था. जम्मू-कश्मीर से आने वाले छात्रों के साथ नजदीकियां थीं.

ATS को हाल ही में उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेजों और वाहनों से कई अहम सुराग मिले हैं. इन सुरागों के आधार पर ATS और J&K पुलिस की संयुक्त टीम लालबाग के खंदारी बाजार स्थित उसके पुश्तैनी घर पहुंची, जहां उसके पिता सईद से पूछताछ की गई और घर की तलाशी ली गई. इसी क्रम में, 10 नवंबर को J&K पुलिस ने फरीदाबाद से डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया था, जो डॉ. परवेज की बहन और ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील की करीबी मानी जा रही है. उसकी कार से AK-47, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए थे.

यह भी पढ़ें: घर खाली, दरवाजों पर लटकते ताले, कॉलोनी में पसरा सन्नाटा... शाहीन के भाई परवेज की गिरफ्तारी से पड़ोसियों में दहशत

Advertisement

दिल्ली ब्लास्ट की घटना के अगले दिन 11 नवंबर की सुबह ATS और J&K पुलिस की टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित डॉ. परवेज के घर पर छापा मारा. घर बंद मिला, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर टीम अंदर गई और करीब तीन घंटे तक तलाशी ली गई. सूत्रों के मुताबिक, ATS को यूनिवर्सिटी से भी डॉ. परवेज की गतिविधियों और कश्मीरी छात्रों से नजदीकियों को लेकर अहम दस्तावेज मिले हैं.

इन तथ्यों और घटनाओं की कड़ियों को देखते हुए जांच एजेंसियां अब ब्रेनवॉशिंग, स्लीपर सेल नेटवर्क और दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के संभावित कनेक्शन को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. परवेज के इस्तीफे की टाइमिंग, उसका गायब होना, परिवार पर दबाव और साथ काम करने वालों के बयान... सब मिलकर इस पूरी कहानी को गंभीर बना रहे हैं. फिलहाल, इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या परवेज का इस्तीफा सामान्य था या बड़ी साजिश का हिस्सा?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement