बुर्के से चिढ़ती थी आतंकी नेटवर्क वाली डॉक्टर शाहीन! पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने खोला राज, शादी और तलाक की कहानी भी बताई

दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके पूर्व पति नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जफर हयात ने कई हैरान करने वाली जानकारियां दी हैं. उन्होंने बताया कि शाहीन नमाज आदि पढ़ती थी, लेकिन बाजार में बुर्का पहनने से मना करती थी और उसे बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ चलना भी पसंद नहीं था. वह सिर्फ ससुराल जाते वक्त बुर्का पहनती थी.

डॉ. जफर हयात ने बताया कि उनकी शादी 2005 में शादी वाले विज्ञापन के माध्यम से हुई थी. तब वह फतेहपुर में और शाहीन प्रयागराज में पोस्ट थी. शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई. बाद में शाहीन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज आ गई और वे मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर में रहते थे. उनके दो बच्चे हुए.

डॉ. जफर के अनुसार, शाहीन बड़े सपने देखती थी और रिजर्व रहती थी. वह अक्सर कहती थी कि इंडिया में कुछ नहीं है, उसे अमेरिका/ब्रिटेन जाकर रहना है. यूरोप के किसी देश में.

जफर हयात ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक 2012 के आखिर में शाहीन ने शरई अदालत से तलाक मांग लिया, जबकि इससे पहले उसने कभी तलाक का जिक्र नहीं किया था. शाहीन को कुछ समय के लिए कन्नौज भी भेजा गया था, जिसके बाद उसकी दुनिया बदल गई. वह अपने भाई परवेज के संपर्क में ज्यादा रहती थी और लैपटॉप पर कुछ न कुछ सर्च किया करती थी. एजेंसी को शक है कि शादी के दौरान ही शाहीन किसी कट्टरपंथी ग्रुप के संपर्क में आ चुकी होगी.

डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से उसके पूर्व पति डॉ. जफर हयात हैरान हैं. वे बुधवार को KPM हॉस्पिटल में मरीज देखने नहीं पहुंचे थे और गुरुवार को भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि तलाक के बाद उनका और शाहीन का कोई संपर्क नहीं रहा. अब उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने सही समय पर उनका तलाक करवा दिया, वरना शाहीन के मनसूबे पहले से ही गलत रहे होंगे. मीडिया और जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के कारण वह परेशान हैं.

