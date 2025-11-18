scorecardresearch
 

जेल से छूटते ही की हवाबाजी, पुलिस ने कर दिया टाइट... मेरठ में गाड़ियों का काफिला निकालकर हुड़दंग मचाने वालों पर तगड़ा एक्शन

मेरठ में जेल से छूटे तीन आरोपियों (फारूख, आफताब, नदीम) के समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और पटाखों के साथ जमकर हुड़दंग मचाया, जिससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया और 8 वाहनों को जब्त कर सीज कर दिया. यह जुलूस बिना किसी अनुमति के निकाला गया था.

मेरठ पुलिस का हुड़दंगियों पर एक्शन (Photo- Screengrab)
यूपी के मेरठ में जेल से रिहा हुए तीन आरोपियों के समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और पटाखों के शोर के साथ जमकर हुड़दंग मचाया. इस घटना से क्षेत्र में तनाव जैसा माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही 8 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया. 

जानकारी के मुताबिक, फारूख, आफताब और नदीम को सोमवार को न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार से रिहा किया गया था. रिहाई के बाद इनके समर्थक बिना किसी अनुमति के जुलूसनुमा अंदाज में कस्बे में पहुंचे और पटाखों तथा गाड़ियों के शोर से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी जैसा माहौल बना दिया. 

ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक अपराध अरविंद कुमार और पुलिस टीम ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्मादी समर्थक नहीं माने और पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न की. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किठौर पुलिस ने तत्काल सख्त एक्शन लेते हुए कुल 15 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और 8 वाहनों को सीज कर दिया.

फिलहाल, घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है. तीनों आरोपी जलालूद्दीनपुरा कस्बा किठौर निवासी हैं. बिना इजाजत बीच सड़क जुलूस निकालने और आतिशबाजी करने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की. 

एसपी देहात ने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति, जो हाल ही में जेल से छूटे हैं, उनके सहयोगी और दोस्त कस्बा किठौर क्षेत्र में हुड़दंग कर रहे हैं. मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्स मौके पर पहुंची. कुछ ही देर में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 गाड़ियों को सीज कर दिया गया. मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. 

