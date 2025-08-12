मार्कशीट में अवैध रूप से अंक बढ़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़, यूपी STF ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 11 अगस्त 2025 को मेरठ में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया. यह गिरोह हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में अवैध तरीके से अंक बढ़ाकर छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने और उत्तर प्रदेश ओपन स्कूल बोर्ड से बिना परीक्षा दिए बैक डेट की मार्कशीट तैयार कराने का काम करता था.

गैंग के सरगना जितेंद्र पुत्र साधू सिंह, शिवकुमार पुत्र राकेश कुमार और निखिल तोमर पुत्र बादाम सिंह को मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के मकान नंबर F-230 से रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया. मौके से एक कंप्यूटर CPU, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, 10 स्कूलों की मोहरें, 2 स्टाम्प पैड, 25 हाईस्कूल और 49 इंटरमीडिएट की मार्कशीट, 2 ओपन स्कूल मार्कशीट, 2 टीसी, एक सनद और एक कार बरामद हुई.

अवैध तरीके से अंक बढ़ाने वाले आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंक बढ़ाने के लिए प्रति छात्र ₹10,000 और फर्जी टीसी के लिए ₹3,000 लेते थे. बिना परीक्षा दिए बैक डेट मार्कशीट बनाने के लिए ₹10,000 से ₹15,000 वसूले जाते थे, जिसमें लखनऊ स्थित साथी को ₹5,000 भेजा जाता था. यह गिरोह पिछले 10 वर्षों से इस अवैध कारोबार में शामिल था.

Advertisement

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया केस

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना गंगानगर, मेरठ में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है.

---- समाप्त ----