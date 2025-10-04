scorecardresearch
 

बरेली में सपा की नो एंट्री! माता प्रसाद हाउस अरेस्ट, संभल में सांसद बर्क के घर के बाहर पुलिस

UP News: समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बरेली पीड़ितों से मिलने वाले थे. लेकिन इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके घर को चारों ओर से घेर लिया और बाहर जाने से रोक दिया.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर डेलिगेशन बरेली का दौरा करने वाला था. (Photo: X/@SamajwadiParty)
UP News: बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सहित कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाने वाला था. लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे. 

आदेश में साफ कहा गया कि हालात को देखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए.

इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी. पुलिस ने साफ कहा कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाज़त नहीं है.

उधर, समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रमान बर्क और मोहिबुल्लाह के भी बरेली पहुंचने की संभावना थी, लेकिन सभी नेताओं की गतिविधियों पर उनके जिलों में पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है.

समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय आज एक डेलिगेशन के साथ बरेली पीड़ितों से मिलने जाने वाले थे. लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर जाने से रोक दिया.

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश महासचिव सहित कई अन्य नेता माता प्रसाद पाण्डेय के आवास पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की सख़्ती के चलते डेलिगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया.

