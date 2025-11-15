सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली इलाके में पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर के मलबे में दबे होने की आशंका है.

पत्थर खदान का भारी मलबा गिरने से मौके पर अफरातफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है. स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है.

सोनभद्र के जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि, "पिछड़ा माइन्स क्षेत्र में दीवार जैसी संरचना गिरने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. पुलिस कप्तान भी मौके पर मौजूद हैं और सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं."

जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह खदान क्षेत्र पहले से बंद था, डीएम ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है. उन्होंने कहा, "घटना कैसे हुई, इसकी पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि खनन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

