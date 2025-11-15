scorecardresearch
 

Feedback

सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में पत्थर खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जहां कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर मलबे में दबने की आशंका है. खदान का भारी हिस्सा टूटकर गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है.

Advertisement
X
सोनभद्र में पत्थर खनन के दौरान हादसा हुआ है. (Photo- ITG)
सोनभद्र में पत्थर खनन के दौरान हादसा हुआ है. (Photo- ITG)

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली इलाके में पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर के मलबे में दबे होने की आशंका है.

पत्थर खदान का भारी मलबा गिरने से मौके पर अफरातफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है. स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में पुलिस और तस्करों के बीच एनकाउंटर, बदमाश को लगी गोली, तीन फरार

सम्बंधित ख़बरें

शादी के नाम पर राजस्थान के शख्स से कर ली गई ठगी. (Photo: Representational)
घर में दुल्हन आएगी, शख्स ने खुशी में दे दिए कैश-गहने, ठग लेकर भाग गए 
सोनभद्र में मंत्री पर हमले की कोशिश 
Sonbhadra miscreants stopped minister's convoy (Photo- Screengrab)
सोनभद्र में दबंगों ने किया मंत्री का पीछा! ओवरटेक कर काफिला रोका, गाड़ी पर मारे हाथ  
सिपाही ने युवक को मारी लात, SP ने किया सस्पेंड  
Video of Sonbhadra constable goes viral (Photo- Screengrab)
यूपी: मारपीट का वीडियो बना रहे युवक के मोबाइल पर पुलिसकर्मी ने मारी लात, हुआ सस्पेंड 

सोनभद्र के जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि, "पिछड़ा माइन्स क्षेत्र में दीवार जैसी संरचना गिरने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. पुलिस कप्तान भी मौके पर मौजूद हैं और सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं."

जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में दबंगों ने किया मंत्री का पीछा! ओवरटेक कर काफिला रोका, गाड़ी पर मारे हाथ

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह खदान क्षेत्र पहले से बंद था, डीएम ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है. उन्होंने कहा, "घटना कैसे हुई, इसकी पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि खनन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement