सोनभद्र में दबंगों ने किया मंत्री का पीछा! ओवरटेक कर काफिला रोका, गाड़ी पर मारे हाथ

सोनभद्र में राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड की एस्कॉर्ट गाड़ी को ओवरटेक करने के विवाद में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है. रॉबर्ट्सगंज से डाला जाते समय चोपन के पास यह बहस हुई, जब कार सवारों ने मंत्री की गाड़ी रोकने की कोशिश की और एस्कॉर्ट व मंत्री की कार को हाथों से पीटा. दो अन्य आरोपी फरार हैं.

सोनभद्र में दबंगों ने मंत्री का काफिला का रोका (Photo- Screengrab)
यूपी के सोनभद्र जिले में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड की एस्कॉर्ट गाड़ी को "ओवरटेक" करने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद दो अन्य आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है. मंत्री ने खुद आपबीती बयां की है. वहीं, पुलिस ने भी इस बारे में जानकारी साझा की है. 

जानिए पूरा मामला 

बता दें कि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड के काफिले को ओवरटेक करने और रोकने के प्रयास में सोनभद्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, कल शाम कलेक्ट्रेट से लौटते समय टोल प्लाजा के पास से ही एक कार ने मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. कार सवारों ने कई बार काफिला रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर चोपन पुल के पास सड़क पर गाड़ी लगाकर काफिला रोक दिया.  उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से वाद-विवाद किया और मंत्री की गाड़ी को हाथ से पीटा. मंत्री के एसपी को सूचित करने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी फरार हैं. 

सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक वर्मा ने कहा कि गोंड और जिला पंचायत प्रतिनिधि संजीव कुमार त्रिपाठी गुरुवार शाम को रॉबर्ट्सगंज से डाला की ओर जा रहे थे. तभी चोपन के पास दूसरी कार में सवार लोगों और मंत्री के साथ चल रही पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी में सवार लोगों के बीच बहस हो गई.

ओवरटेक करने को लेकर बहस

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ओवरटेक करने को लेकर आरोपियों और मंत्री के सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई थी. वहीं, संजीव कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि कुछ युवकों ने मंत्री की गाड़ी रोकने की कोशिश की और जब ड्राइवर नहीं रुका, तो उन्होंने एस्कॉर्ट और मंत्री की कार दोनों को हाथों से पीटा. 

त्रिपाठी ने दावा किया, "अगर गाड़ी रुक जाती, तो स्थिति और बिगड़ सकती थी". घटना के बाद, चोपन में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, जिन्होंने इलाके में गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी के दौरान पुलिस ने दुधी के रहने वाले अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर घटना में शामिल कार चला रहा था. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसी गाड़ी में सवार दो और लोग- शुभम सोनी और पंकज अग्रहरी, दोनों दुधी के रहने वाले हैं. वे भागने में कामयाब रहे और पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है. फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी कार जब्त कर ली गई है. 

