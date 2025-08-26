scorecardresearch
 

Feedback

सीतापुर: खेत देखने गए युवक पर बाघ ने किया हमला, शव के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप

सीतापुर के नरनी गांव में खेत देखने गए 21 वर्षीय रवि दीक्षित की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार बाघ ने युवक को अपना निवाला बना लिया. वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं.

Advertisement
X
टाइगर ने युवक को मार डाला (Photo: Representational)
टाइगर ने युवक को मार डाला (Photo: Representational)

सीतापुर के महोली इलाके के नरनी गांव में खेत देखने गए एक युवक की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई. मृतक की पहचान 21 वर्षीय रवि दीक्षित के रूप में हुई है. रवि शुक्रवार शाम को अपना खेत देखने और घास लेने के लिए खेत गए थे. काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

देर शाम उनके शव के अवशेष खेत में पाए गए. मौके पर काफी खून बिखरा हुआ था और जंगली जानवर के पंजों के निशान भी मिले. परिजनों का कहना है कि क्षेत्र में बाघ के होने की संभावना है और उन्होंने रवि को अपना निवाला बना लिया.

युवक पर जंगली जानवार ने किया हमला 

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर
महाराष्ट्र: तेंदूपत्ता तोड़ने गईं तीन महिलाओं पर बाघ ने किया हमला... तीनों की मौत 
यह AI से बनाई गई तस्वीर है. इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.
खेत में काम कर रही महिला पर बाघ ने किया हमला, कुत्ते ने भगाया लेकिन बच नहीं सकी जान 
UP: किसान पर बाघ ने किया हमला, पुल के नीचे क्षत-विक्षत हालत में मिला शव 
प्रतीकात्मक फोटो.
खेत में रखवाली कर रहे किसान पर बाघ ने किया हमला, हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने...  
बाघ के हमले में महिला की मौत (फोटो-आजतक)
एमपी: खेत में सो रही महिला पर बाघ ने किया हमला, खा गया पैर 

इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस बल के साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वे स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं.

खेत में मिले युवक के अवशेष

क्षेत्रवासियों का कहना है कि नरनी गांव के आसपास कई बार जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं. इस घटना ने गांव में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस और वन विभाग की टीम युवक की मौत की सटीक वजह और जानवर की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक जांच और स्थल निरीक्षण कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement