सीतापुर: खेत देखने गए युवक पर बाघ ने किया हमला, शव के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप

सीतापुर के महोली इलाके के नरनी गांव में खेत देखने गए एक युवक की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई. मृतक की पहचान 21 वर्षीय रवि दीक्षित के रूप में हुई है. रवि शुक्रवार शाम को अपना खेत देखने और घास लेने के लिए खेत गए थे. काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

देर शाम उनके शव के अवशेष खेत में पाए गए. मौके पर काफी खून बिखरा हुआ था और जंगली जानवर के पंजों के निशान भी मिले. परिजनों का कहना है कि क्षेत्र में बाघ के होने की संभावना है और उन्होंने रवि को अपना निवाला बना लिया.

युवक पर जंगली जानवार ने किया हमला

इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस बल के साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वे स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं.

खेत में मिले युवक के अवशेष

क्षेत्रवासियों का कहना है कि नरनी गांव के आसपास कई बार जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं. इस घटना ने गांव में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस और वन विभाग की टीम युवक की मौत की सटीक वजह और जानवर की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक जांच और स्थल निरीक्षण कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.

