scorecardresearch
 

Feedback

सिद्धार्थनगर: बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल, पार्टी ने तुरंत निकाला

सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरी को अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने निष्कासन आदेश जारी किया. इस कदम से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है. पार्टी ने इसे अनुशासन और संगठन की साख बचाने का कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोला.

Advertisement
X
सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का कथित वीडियो वायरल हो गया  (Photo: Screengrab)
सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का कथित वीडियो वायरल हो गया  (Photo: Screengrab)

सिद्धार्थनगर जिले की राजनीति उस समय गर्मा गई जब भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरी का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पार्टी आलाकमान ने तत्काल संज्ञान लिया और कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

निष्कासन का आदेश

प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने लिखित आदेश जारी कर गौरी शंकर अग्रहरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की घोषणा की. पत्र में लिखा है कि आपके द्वारा पार्टी की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण सामने आने पर जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र और गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष से बातचीत के बाद विचार किया गया और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Kolhapur
कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल 
Three friends Beaten
सिद्धार्थनगर में तीन दोस्तों को पोल से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज 
Billions of rupees came into the account of farmer Vinay Pandey (Photo- ITG)
सिद्धार्थनगर का किसान बना खरबपति! अकाउंट में आ गए इतने रुपये कि फटी रह गईं आंखें 
Mother of 4 children runs away with her lover
चार बच्चों को छोड़ 15 साल छोटे प्रेमी से महिला ने की कोर्ट मैरिज, पति बोला- डर लग रहा था था 
पांच बच्चों की मां को हुआ इश्क. (Photo: Representational)
शादी के 25 साल बाद महिला को हुआ 25 साल के भांजे से प्यार, पति भी बोला-जा जी ले अपनी जिंदगी 

अश्लील वीडियो बना विवाद की वजह

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर गौरी शंकर अग्रहरी आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आते ही स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल बन गया और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई. जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में अवगत कराया, जिसके बाद जांच-पड़ताल के बिना ही तत्काल निर्णय लेते हुए निष्कासन का कदम उठाया गया.

Advertisement

पार्टी की सख्त छवि बरकरार रखने की कोशिश

पार्टी नेताओं का कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जिससे संगठन की छवि धूमिल हो. इस मामले में भी उच्च नेतृत्व ने बिना देरी किए कड़ा कदम उठाया ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि पार्टी किसी भी तरह की गलत हरकत या विवादित गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी.

जिले की राजनीति में हलचल

गौरी शंकर अग्रहरी को जिला संगठन में एक सक्रिय और पुराने कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता था. वे कई बार पार्टी की ओर से चुनावी रणनीतियों और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. उनके अचानक निष्कासन से जिले के कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई है. कई लोग इसे उचित कार्रवाई मान रहे हैं तो कुछ कार्यकर्ता इसे साजिश भी बता रहे हैं.

विपक्ष का हमला

इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी संस्कृति और आचरण की बातें करती है, लेकिन उसके ही नेता इस तरह के कांड में पकड़े जा रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं और जनता के सामने आदर्शवाद की बातें करके पीछे से गलत कामों में लिप्त रहते हैं.

Advertisement

समर्थकों की प्रतिक्रिया

गौरी शंकर अग्रहरी के कुछ समर्थकों का कहना है कि वायरल वीडियो के पीछे किसी राजनीतिक विरोधी की साजिश हो सकती है. उनका तर्क है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और बिना जांच कराए इतनी बड़ी कार्रवाई करना जल्दबाजी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement