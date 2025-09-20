scorecardresearch
 

लखनऊ: पलासियो मॉल में बाउंसर से विवाद के बाद हुई फायरिंग, महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में पलासियो मॉल के गेट पर सुरक्षा कर्मचारियों से विवाद के बाद एक युवक ने हवाई फायरिंग की. पुलिस ने तीन युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है.

मैगज़ीन व कारतूस बरामद.(Photo: SANTOSH SHARMA/ASHISH/ITG)
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित पलासियो मॉल में देर रात गोली चलने से सनसनी फैल गई. घटना शुक्रवार देर रात उस समय हुई जब प्रवेश को लेकर युवकों और बाउंसरों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी हर्ष मिश्रा ने साथी रोहित पटेल की लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी. गोली चलने के बाद मॉल परिसर में अफरातफरी मच गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें तीन युवक हर्ष मिश्रा (23), प्रिंस वर्मा (28), रोहित पटेल (30) और एक महिला स्वाती (35) शामिल हैं. इनके कब्जे से एक पिस्टल, दो मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार (UP32NZ8684) बरामद की गई.

डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मौज-मस्ती के लिए बार पहुंचे थे, जहां बाउंसरों ने उन्हें बाहर जाने को कहा. इसी बात पर झगड़ा हुआ और फायरिंग की गई.

पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. वहीं, वायरल वीडियो में महिला डॉक्टर की पिटाई का मामला भी जांच के दायरे में है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है.

