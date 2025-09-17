scorecardresearch
 

लखनऊ: ऑनलाइन गेम की लत से 13 साल के बच्चे ने लगाई फांसी, पिता के अकाउंट से उड़ाए थे लाखों रुपये

लखनऊ के धनुवासाड़ गांव में 13 साल के यश यादव ने फ्री फायर गेम की लत और पिता के बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपये उड़ाने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने जांच के बाद माता-पिता से बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी पर नज़र रखने की अपील की है.

ऑनलाइन गेम में रुपये हारने के बाद छात्र ने किया सुसाइड.(Photo: Representational )
लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. धनुवासाड़ गांव में 13 साल के यश यादव ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वजह बनी ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत और पिता के बैंक अकाउंट से उड़ाए गए 13 लाख रुपये.

यश पढ़ाई में होनहार था लेकिन मोबाइल गेम का शौक उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया. पिता ने खेत बेचकर मकान बनाने के लिए 14 लाख रुपये बैंक में जमा किए थे. दो महीने में यश ने फ्री फायर गेम खेलते हुए अकाउंट से 13 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. सोमवार को जब पिता बैंक गए तो खाते में सिर्फ एक लाख रुपये बचे थे. बैंक स्टेटमेंट से सच्चाई सामने आई.

13 साल के लड़के ने फांसी लगाई

घर लौटकर पिता ने बेटे को डांटा. घबराया यश छत पर बने कमरे में गया और फांसी लगा ली. परिवार ने दरवाजा तोड़ा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. मां ने बताया कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि बेटा गेम खेलते-खेलते इतना पैसा खर्च कर देगा. उसने कई बार उसे समझाया था कि गेम मत खेलो, लेकिन उसने यह कदम उठा लिया.

दोस्तों और पड़ोसियों ने भी यश को होनहार बताया और कहा कि मोबाइल गेम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यश के पिता ने खेत बेचकर पैसा जमा किया था। बच्चा लगातार गेम खेलता था और पूरे पैसे खर्च कर दिए.

ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत

पुलिस ने माता-पिता से अपील की है कि बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी पर नज़र रखें और बैंक खातों को सुरक्षित रखें. यह घटना सभी माता-पिता के लिए चेतावनी है कि डिजिटल गेम की लत बच्चों की जिंदगी तबाह कर सकती है.

