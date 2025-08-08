लखनऊ में टीचर को आया गुस्सा... छात्र को इतने थप्पड़ मारे कि फट गया कान का पर्दा, दीवार में दे मारा सिर

UP News: लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आरोप है कि टीचर ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के साथ मारपीट कर दी, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया और उसकी हालत गंभीर हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी टीचर का नाम महेंद्र है. क्लास के दौरान किसी बात पर नाराज होकर टीचर ने छात्र के दोनों कानों पर लगातार कई थप्पड़ मारे और उसका सिर दीवार से टकरा दिया. इस दौरान छात्र के कान से खून बहने लगा और सिर में तेज दर्द होने लगा. घटना के बाद घबराया छात्र किसी तरह घर पहुंचा, जहां दर्द असहनीय हो गया.

परिजन उसे तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर गए. जांच में पता चला कि छात्र के कान का पर्दा फट गया है और अंदर गंभीर चोट आई है. डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन चोट गंभीर थी, जिससे परिजन चिंता में पड़ गए.

छात्र के परिजनों का आरोप है कि जब पिता संतोष यादव शिकायत लेकर विद्यालय पहुंचे, तो स्कूल प्रबंधन ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि उन्हें धमकी भी दी. प्रबंधन ने कहा कि यदि कानूनी कार्रवाई की गई तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे. जब छात्र ने खुद स्कूल प्रबंधक से मामले की शिकायत की, तो उसे टालते हुए कहा गया कि घर जाकर दवाई ले लो, टीचर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

पीड़ित पक्ष ने घटना की लिखित शिकायत इटौंजा थाने में दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परिजनों ने मांग की है कि आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए.

