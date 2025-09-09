scorecardresearch
 

कानपुर का चौंकाने वाला मामला... युवक के मोबाइल में मिले 20 लड़कियों की क्लिप, छोटी बच्ची की दिलेरी से खुला भेद

UP News: कानपुर के नौबस्ता में आठवीं की छात्रा को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी केशव उत्तम ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दी. पिता ने उसका मोबाइल पुलिस को सौंपा, जिसमें करीब 20 लड़कियों के वीडियो और ऑडियो क्लिप्स मिले. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आराेपी केशव उत्तम को कानपुर पुलिस खोज रही है (Photo:ITG)
यूपी के कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को दंग कर दिया. नौबस्ता इलाके में रहने वाली एक आठवीं की छात्रा को एक युवक ब्लैकमेल कर रहा था. जब लड़की ने हिम्मत दिखाकर पिता को सच्चाई बताई, तो कहानी का खुलासा हुआ. आरोपी युवक के मोबाइल से डेढ़ दर्जन से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो और कई आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप बरामद हुए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा की शिकायत से खुला राज

नौबस्ता की रहने वाली आठवीं कक्षा की छात्रा काफी समय से परेशान थी. उसका आरोप है कि केशव उत्तम नाम का युवक लगातार उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था. धीरे-धीरे उसने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसी वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. लड़की ने हिम्मत जुटाकर पिता को सारी बात बताई. उसी शाम पिता को सूचना मिली कि उनकी बेटी मोहल्ले के पास चौराहे पर दो लड़कों से मिल रही है. पिता तुरंत अपने परिचितों के साथ पहुंचे और एक युवक को पकड़ लिया. लड़की से पूछताछ में साफ हुआ कि वही केशव है, जिसने उसका वीडियो बनाया था और धमका रहा था.

मोबाइल से मिली खौफनाक सच्चाई

पिता ने मौके पर आरोपी का मोबाइल खंगालना शुरू किया. उसमें जो मिला, उसने सभी को हिला दिया. करीब 20 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो उसमें सुरक्षित थे. कई ऑडियो क्लिप्स भी थीं, जिनमें केशव अन्य लोगों से सौदेबाजी करता सुनाई दे रहा था. बातचीत में वह लड़कियों को पैसों के बदले भेजने का जिक्र करता मिला. इतना बड़ा खुलासा होते ही आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गया.

पिता ने पुलिस को सौंपा सबूत

छात्रा के पिता ने बिना देर किए आरोपी का मोबाइल नौबस्ता पुलिस को सौंप दिया और लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने की पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच में सामने आया कि आरोपी केशव उत्तम फतेहपुर जिले के जहानाबाद का रहने वाला है. वह कानपुर में एक निजी अस्पताल की कैंटीन में काम करता था.

कानपुर साउथ के डीएसपी डी.एन. चौधरी ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उसका मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और एक टीम फतेहपुर भी रवाना की गई है.

मासूमों को जाल में फंसाने का धंधा

पुलिस को शक है कि केशव लंबे समय से नाबालिग छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके वीडियो बनाता और बाद में ब्लैकमेल कर पैसों के लिए दबाव डालता था. शुरुआती जांच से लग रहा है कि यह गंदा धंधा सिर्फ एक लड़के का नहीं, बल्कि किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है.

इलाके में गुस्सा और दहशत

यह मामला सामने आते ही पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है. लोग कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. वहीं, कई अभिभावक चिंतित हैं कि बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों पर नज़र रखना अब बेहद जरूरी हो गया है.

कैसे बचें ऐसे फरेबों से

- बच्चे अपनी समस्या छुपाएं नहीं, तुरंत परिवार से साझा करें.

- अनजान लोगों से दोस्ती से बचें, खासकर सोशल मीडिया पर.

- मोबाइल और इंटरनेट पर निगरानी रखें, बच्चों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में समझाएं.

- पुलिस की मदद लें, किसी भी तरह का ब्लैकमेल या अश्लील वीडियो की धमकी मिलने पर तुरंत साइबर क्राइम सेल में शिकायत करें.

