भाई ने गला रेतकर बहन को मार डाला... मोबाइल में सुन ली थी रिकॉर्डिंग, लड़कों से बात करने पर की वारदात

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी 22 वर्षीय बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. यह पूरा मामला इटौरा गोटिया गांव का है. आरोपी शेर सिंह ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह फोन पर लड़कों से बात करती है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि शेर सिंह को अपनी बहन के मोबाइल में कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग और बातचीत मिली, जिससे वह भड़क गया. पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी बहन कई पुरुषों से बातचीत करती है. इसी वजह से वह शादी के प्रस्ताव भी ठुकरा देती थी. आरोपी पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: पति की हत्या के 8 महीने बाद मां बनी मुस्कान, बच्ची का पिता कौन? डीएनए रिपोर्ट से होगा राज फाश

जांच में पता चला कि घटना के दिन लड़की अपना मोबाइल मांग रही थी, जो कुछ समय पहले उसके भाई ने उससे छीन लिया था. जब वह फोन लेने पहुंची, तभी आरोपी अचानक भड़क उठा और तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. यह वार इतना घातक था कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई. पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है.

---- समाप्त ----