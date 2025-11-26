scorecardresearch
 

Feedback

भाई ने गला रेतकर बहन को मार डाला... मोबाइल में सुन ली थी रिकॉर्डिंग, लड़कों से बात करने पर की वारदात

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग जैसा मामला सामने आया है. यहां एक भाई ने अपनी 22 वर्षीय बहन की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह फोन पर अपने दोस्तों से बात करती थी. परिवारिक विवाद से शुरू हुआ यह मामला खूनी वारदात में बदल गया. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
भाई ने धारदार हथियार से कर दी बहन की हत्या. (Photo: Representational)
भाई ने धारदार हथियार से कर दी बहन की हत्या. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी 22 वर्षीय बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. यह पूरा मामला इटौरा गोटिया गांव का है. आरोपी शेर सिंह ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह फोन पर लड़कों से बात करती है. 

एजेंसी के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि शेर सिंह को अपनी बहन के मोबाइल में कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग और बातचीत मिली, जिससे वह भड़क गया. पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी बहन कई पुरुषों से बातचीत करती है. इसी वजह से वह शादी के प्रस्ताव भी ठुकरा देती थी. आरोपी पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: पति की हत्या के 8 महीने बाद मां बनी मुस्कान, बच्ची का पिता कौन? डीएनए रिपोर्ट से होगा राज फाश

सम्बंधित ख़बरें

Muskan gives birth a girl child in jail
पति की हत्या के 8 महीने बाद मां बनी मुस्कान, बच्ची का पिता कौन? DNA रिपोर्ट से होगा राज फाश 
ठाणे में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार. (Photo: Representational )
महिला की हत्या के बाद सूटकेस में भरकर फेंका शव, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार 
हत्या कर भाग रहे बदमाशों की लोगों ने की हत्या. (Photo: Screengrab)
पटना में ट्रिपल मर्डर: हत्या कर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा, फिर पीट-पीटकर कर दी हत्या 
लाइटर नहीं देने पर युवक की हत्या. (Photo: Representational )
सिगरेट जलाने के लिए लाइटर नहीं शेयर करने पर शख्स की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर 
अवैध संबंध के शक में चचेरे भाई की हत्या 

जांच में पता चला कि घटना के दिन लड़की अपना मोबाइल मांग रही थी, जो कुछ समय पहले उसके भाई ने उससे छीन लिया था. जब वह फोन लेने पहुंची, तभी आरोपी अचानक भड़क उठा और तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. यह वार इतना घातक था कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई. 

Advertisement

घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई. पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement