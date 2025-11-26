पति की हत्या के 8 महीने बाद मां बनी मुस्कान, बच्ची का पिता कौन? डीएनए रिपोर्ट से होगा राज फाश

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान तो याद है ना आपको. वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ को कत्ल करने के बाद उसकी लाश नीले ड्रम में भर दी थी. वही मुस्कान जो अपने पति का कत्ल करने के बाद अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने के लिए मनाली चली गई थी. वही मुस्कान जिसे पुलिस ने अपने पति का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. वही मुस्कान जो पिछले आठ महीने से मेरठ की जेल में बंद है. अब उसी मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है. लेकिन ये बेटी उसके पति की है या प्रेमी की. इसका फैसला को अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. एक फिर पेश है कातिल मुस्कान की कहानी.

ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करने और उसकी लाश को नीले ड्रम में चिनवा देने वाली मुस्कान मां बन चुकी है. मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बच्ची का पिता कौन है? मुस्कान का पति सौरभ रस्तोगी या फिर उसका ब्वॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला? और इसी सवाल ने मुस्कान और उसकी बेटी के इर्द-गिर्द रहस्य का घेरा बना दिया है.

मुस्कान के पति सौरभ के घर वालों के पास भी फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है. लेकिन उन्होंने साफ किया है कि अगर ये बच्ची उनके बेटे सौरभ की है, तो वो इस बच्ची को अपना लेंगे. और इसके लिए सौरभ के घर वालों ने मुस्कान की बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही है. ये इत्तेफाक ही है कि 24 नवंबर को मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया और 24 नवंबर को ही उसके पति सौरभ का बर्थ डे भी था.

मुस्कान ने इसी साल 3 मार्च को अपने ब्वॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिल कर पति सौरभ की जान ले ली थी. सौरभ अपने कत्ल से चंद रोज पहले ही विदेश से लौटा था. साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने के बाद उसका गला और हथेलियां काट कर अलग कर दिया था और साहिल ने उसके साथ तंत्र-मंत्र भी किया था. इसके बाद मुस्कान अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ हिमाचल घूमने चली गई थी. लेकिन जब 17 मार्च को वो वापस लौटी और मकान मालिक ने घर से बदबू आने की शक पर मकान की साफ-सफाई पर जोर दिया, तो घर के अंदर से नीले रंग के ड्रम में सौरभ की लाश बरामद हुई और इस भयानक कत्ल का खुलासा हो गया.

मुस्कान की लाश को ड्रम के अंदर डाल कर उसे सीमेंट से चिनवा दिया गया था. गिरफ्तारी के बाद मुस्कान कई दिनों तक पुलिस रिमांड में रही और फिर जेल भेजी गई. और जेल जाने के बाद पहली बार ये खुलासा हुआ कि मुस्कान प्रेगनेंट है. तब मुस्कान को करीब डेढ़ महीने का प्रेग्नेंट बताया गया था. जिसके बाद अब मुस्कान ने जेल के अंदर ही डॉक्टरों की मौजूदगी में बेटी को जन्म दिया. लेकिन मुस्कान की बेटी के जन्म के साथ ही ये सवाल अब और बड़ा हो गया है कि आखिर इस बच्ची का पिता कौन है? पति सौरभ या ब्वॉयफ्रेंड साहिल? क्योंकि सौरभ के कत्ल से पहले मुस्कान की जिंदगी में सौरभ के साथ-साथ साहिल की भी मौजूदगी थी और दोनों साथ-साथ रह भी रहे थे.

वैसे बच्ची के पिता के बारे में जानने के लिए सौरभ के विदेश से लौटने से लेकर, उसका कत्ल किए जाने, सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल के मेरठ छोड़ कर फरार हो जाने और फिर पकड़े जाने के पूरे सिक्वेंस को एक बार समझना जरूरी है. तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर एक निगाह डालते हैं. मुस्कान का पति सौरभ लंदन में रह कर काम करता था और वो अपने कत्ल से चंद रोज़ पहले यानी 24 फरवरी को विदेश से मेरठ लौटा था.

इधर, उसके पीछे मुस्कान अपने स्कूल के दिनों के दोस्त साहिल को अपना ब्वॉयफ्रेंड बना चुकी थी और पति की गैरहाजिरी में उसी के साथ रहती थी. सौरभ 24 को विदेश से लौटा और ठीक हफ्ते भर बाद यानी 3 मार्च को उसका कत्ल हो गया. मुस्कान और साहिल ने उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक नीले रंग के ड्रम में डाल कर सीमेंट से चिनवा दिया और उसे किराये के मकान में ही छोड़ कर दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए. दोनों शिमला, मनाली और कसोल गए. जहां से बाद में उनकी पार्टी करने की तस्वीरें भी सामने आईं.

लेकिन आखिरकार 17 मार्च को सौरभ के कत्ल का खुलासा हो गया, जब उसकी लाश सौरभ और मुस्कान के किराये के मकान से नीले रंग के ड्रम से बरामद हो गई. इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्कान फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों के दरम्यान अगर अपने पति सौरभ के संपर्क में रही, तो इससे पहले, इस दौरान और इसके बाद पकड़े जाने के पहले तक अपने ब्वॉयफ्रेंड साहिल के संपर्क में भी रही.

अब अगर मुस्कान पहली बार जेल जाने के दौरान करीब डेढ़ महीने की प्रेगनेंट थी, तो कुदरती नियम के हिसाब से ये बच्ची सौरभ की भी हो सकती है और साहिल की भी. यही वजह है कि इस बच्ची के पिता की पहचान को लेकर फिलहाल संशय कायम है और सौरभ के घर वाले बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बच्ची उनके बेटे सौरभ की है या नहीं? उन्होंने कह दिया है कि अगर बच्ची सौरभ की निकलती है, तो वो इसे अपनाने के लिए तैयार हैं.

अब बात बच्ची की डिलिवरी की. मुस्कान के जेल जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच के दौरान ही पहली बार ये खुलासा हुआ था कि वो प्रेगनेंट है. इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से एक प्रेगनेंट महिला होने के नाते मुस्कान का खास ख्याल रखा गया. उसकी समय समय पर मेडिकल जांच की गई और फिर सोमवार 24 नवंबर की शाम 6 से 7 बजे के दौरान जेल अस्पताल के अंदर ही मुस्कान की बच्ची का जन्म हुआ. जेल प्रशासन की मानें तो मुस्कान की नॉर्मल डिलिवरी हुई और फिलहाल मुस्कान और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं.

नवजात बच्ची का वजन करीब ढाई किलो बताया गया है और मुस्कान ने उसका नाम राधा रखा है. लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये है कि जेल में पैदा हुई ये बच्ची आखिर अब रहेगी कहां? तो जेल मैनुअल के हिसाब से बच्ची जेल में बंद अपनी मां के साथ कुल 6 साल तक रह सकती है. ऐसे और भी कई बच्चे देश के अलग-अलग जेलों में अपनी मां या दादी के साथ रहते हैं. ऐसे बच्चों के टीकाकरण का इंतजाम भी जेल प्रशासन की ओर से ही किया जाता है और उनकी बुनियादी शिक्षा के लिए जेल में शिक्षक भी आते हैं. तो इसी नियम के मुताबिक मुस्कान की बेटी राधा भी फिलहाल जेल में ही रहेगी और जेल में ही पढ़ेगी.

खास ये है कि मुस्कान के बेटी को जन्म देने के बाद मेरठ जेल में ही बंद उसके ब्वॉयफ्रेंड साहिल ने भी ये जानने की इच्छा जताई थी कि मुस्कान ने बेटे को जन्म दिया है या फिर बेटी को? बच्ची के जन्म के बाद मुस्कान ने अपने मां-बाप से मिलने की ख्वाहिश भी जताई, लेकिन जेल प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि जेल प्रशासन किसी भी कैदी के घर वालों को किसी कैदी से मिलने के लिए बुला नहीं सकता. अलबत्ता कोई मिलने आए, तो मुलाकात जरूर करवा सकता है.

उधर, मेरठ में मुस्कान के घर वाले मुसीबत में हैं. मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी एक ज्वेलर हैं. लेकिन बेटी की करतूत के बाद उनका कारोबार लगभग ठप हो चुका है. ऐसे में मुस्कान के माता-पिता अब मेरठ छोड़ने की तैयारी में जुटे हैं. पहले उन्होंने अपने मकान के बाहर उसके बिकाऊ होने का पोस्टर चिपका दिया था, लेकिन बाद में पोस्टर हटा दिया गया. ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद मकान का सौदा भी हो चुका हो. मुस्कान के घर के दूसरे लोगों का काम-काज भी कम हो गया है और बताया जाता है कि उसके माता-पिता अब डिप्रेशन में हैं. पिछले दिनों कुछ इन्हीं वजहों से मुस्कान के पिता को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था.

(मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी का इनपुट)

