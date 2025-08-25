UP: 11 लाख की डिमांड और पत्नी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली, फौजी पति समेत परिवार पर हत्या का केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक फौजी की पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी विधि को पीट-पीटकर हत्या कर दिया. इसके बाद शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है. मामला बंडा थाना क्षेत्र के चिकटिया गांव का है.

परिजनों के गंभीर आरोप

मृतका (विधी) के पिता गजेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की शादी 23 मार्च 2023 को हरिओम नामक युवक से हुई थी, जो आर्मी में तैनात है. शादी में उन्होंने लगभग 30 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था. पति लगातार 11 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करता था. आरोप है कि मांग पूरी न होने पर शनिवार रात विधी की हत्या कर दी गई और बाद में कमरे में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया.

भाई ने लगाए चौंकाने वाले आरोप

मृतका के भाई शिव प्रताप सिंह ने बताया कि बहनोई हरिओम ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपये हार चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था. इसी कर्ज को चुकाने के लिए वह विधी से पैसों की डिमांड करता था. भाई ने आरोप लगाया कि हरिओम जब भी छुट्टी पर आता था तो बहन को मारता-पीटता था. फोन पर भी गाली-गलौज करता था और धमकी देता था कि यदि पैसे नहीं मिले तो वह विधी को जान से मार देगा और दूसरी शादी कर लेगा.

शिव प्रताप ने आगे कहा कि कुछ समय पहले भी ससुराल पक्ष ने बहन को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी. आरोप है कि हाल में फिर से विधी की बेरहमी से पिटाई की गई और उसकी हत्या कर दी गई. शव पर चोट के कई निशान मिले हैं.

आर्मी पोस्टिंग और घरेलू कलह

सूत्रों के मुताबिक, हरिओम की पोस्टिंग मेरठ में थी, जहां विधी भी साथ रहती थी. उस दौरान भी उसने विधी को गर्भवती होने के बावजूद पीटा था. मामले की शिकायत आर्मी अधिकारियों तक पहुंची थी, जिसके बाद हरिओम का ट्रांसफर जम्मू कर दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलने के बाद मृतका के मायके पक्ष ने हंगामा किया और थाने में तहरीर दी. पुलिस ने दहेज हत्या और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीओ सदर प्रयांक जैन ने बताया कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जल्द ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

