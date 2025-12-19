UP: शाहजहांपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है. यह गिरोह ग्रामीण इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का लालच देता था और फिर करोड़ों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने इस मामले में छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से महंगे उपकरण और वाहन बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए साइबर गैंग के पास से 69 महंगे लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, नए सिम कार्ड, एक महिंद्रा थार गाड़ी, चार मोटरसाइकिल और बैंकों के बार कोड बरामद हुए हैं. बरामद सामान की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा पुलिस को करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं.

साइबर ठगी गिरोह का खुलासा

दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी की गई है. शिकायत के बाद मोबाइल नंबर के आधार पर सर्विलांस टीम और एसओजी को लगाया गया. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि थाना जलालाबाद थाना क्षेत्र के खंडहर रोड के पास एक गांव में कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारकर कॉल सेंटर पकड़ा और वहां से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर शेयर मार्केट में निवेश करवाते थे. इसके लिए फर्जी ट्रेडिंग कंपनियां बनाई गई थीं. जब निवेश की रकम बढ़ जाती थी तो आरोपी खाते बंद कर देते थे. आरोपी क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने का भी लालच देते थे.

पुलिस ने छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि एसपी सिटी, सीओ सिटी, साइबर सेल और थाना जलालाबाद की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल से एक संदिग्ध नंबर की सूचना मिली थी. उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आए हैं. फिलहाल साइबर ठगों से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.



