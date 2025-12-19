scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: शाहजहांपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 6 गिरफ्तार

शाहजहांपुर पुलिस ने ग्रामीण इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. शेयर मार्केट और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले छह साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने महंगे लैपटॉप, गाड़ी और करोड़ों के लेनदेन का रिकॉर्ड बरामद किया है.

Advertisement
X
पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया (Photo: Vinay Pandey/ITG)
पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया (Photo: Vinay Pandey/ITG)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है. यह गिरोह ग्रामीण इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का लालच देता था और फिर करोड़ों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने इस मामले में छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से महंगे उपकरण और वाहन बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए साइबर गैंग के पास से 69 महंगे लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, नए सिम कार्ड, एक महिंद्रा थार गाड़ी, चार मोटरसाइकिल और बैंकों के बार कोड बरामद हुए हैं. बरामद सामान की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा पुलिस को करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं.

साइबर ठगी गिरोह का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
'जल्द अमीर बनो' वाली किताब ने खोला राज, 2500 की दुकान से करोड़ों की साइबर ठगी
SIR के नाम पर ठगी की कोशिश (Photo: Screengrab)
बांदा में SIR के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा, लोगों को भेज रहे थे फर्जी OTP
junagadh police busts cyber fraud gang worth two hundred fifty crores
जूनागढ़ में साइबर ठगी के गैंग का खुलासा
junagadh police busts cyber fraud gang worth two hundred fifty crores
जूनागढ़ में साइबर ठगी के गैंग का खुलासा
Cyber fraud
फेसबुक पोस्ट पर क्लिक और मिले 3,900 रुपये, फिर गंवा दिए 31 लाख

दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी की गई है. शिकायत के बाद मोबाइल नंबर के आधार पर सर्विलांस टीम और एसओजी को लगाया गया. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि थाना जलालाबाद थाना क्षेत्र के खंडहर रोड के पास एक गांव में कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारकर कॉल सेंटर पकड़ा और वहां से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Advertisement

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर शेयर मार्केट में निवेश करवाते थे. इसके लिए फर्जी ट्रेडिंग कंपनियां बनाई गई थीं. जब निवेश की रकम बढ़ जाती थी तो आरोपी खाते बंद कर देते थे. आरोपी क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने का भी लालच देते थे.

पुलिस ने छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि एसपी सिटी, सीओ सिटी, साइबर सेल और थाना जलालाबाद की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल से एक संदिग्ध नंबर की सूचना मिली थी. उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आए हैं. फिलहाल साइबर ठगों से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement