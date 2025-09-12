'गर्लफ्रेंड से बात कराओ नहीं तो कूद जाऊंगा', पानी टंकी पर चढ़ा आशिक, उतरा तो फूट-फूट कर रोने लगा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. प्रेमिका से बातचीत न हो पाने की वजह से एक युवक इतना परेशान हो गया कि वह ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से नीचे कूदने की धमकी देने लगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गर्लफ्रेंड के फोन नहीं उठाने पर पानी टंकी पर चढ़ा आशिक

रामचंद्र मिशन क्षेत्र के चमकनी गाढ़ीपुरा मोहल्ले में रहने वाला 25 साल का जीशान बिहार की एक युवती से दो महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बना था. दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों घंटों बात करने लगे, लेकिन जीशान के बार-बार मिलने के जिद करने पर युवती ने पहले फोन रिसीव करना बंद कर दिया और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया.

प्रेमिका के इस व्यवहार से आहत जीशान गुरुवार दोपहर मोहल्ले के ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया. वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी प्रेमिका से बात करवाई जाए, नहीं तो वह कूद जाएगा. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस को सूचना दी गई तो रामचंद्र मिशन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

Advertisement

पुलिसकर्मियों ने जीशान को समझाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया. करीब दो घंटे तक मशक्कत के बाद वह धीरे-धीरे नीचे उतर आया. नीचे आते ही जीशान फूट-फूटकर रोने लगा और कहा कि वह बिहार की युवती से प्यार करता है, लेकिन वह उसे बार-बार तंग करती है. कॉल रिसीव करना बंद कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. उसके बिना वह कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है.

नीचे आकर फूट-फूट कर रोने लगा जीशान

फिलहाल पुलिस ने जीशान को थाने ले जाकर पूछताछ की है और बताया कि इस हरकत के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है बल्कि लोगों को यह भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि प्यार में भी संयम और समझदारी जरूरी है.

---- समाप्त ----