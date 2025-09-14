UP: जुल्म की इंतहा! रोने की आवाज... ग्रामीणों ने ऐसे बचाई 10 दिन की जिंदा दफन मासूम को

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जैतीपुर थाना क्षेत्र के गौहरवार गांव के पास एक खेत में 10 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा दफना दिया गया. बच्ची की करुण पुकार सुनकर जानवर चरा रहे ग्रामीण वहां पहुंचे और गड्ढे से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई.

गांव के लोगों ने बताया कि खेत के पास से गुजरते समय उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. जब वे नजदीक पहुंचे तो देखा कि गड्ढे में दबे एक शिशु का हाथ बाहर निकला हुआ है और बाकी शरीर मिट्टी में दबा हुआ है. यह नजारा देखकर ग्रामीण दंग रह गए. उन्होंने तुरंत बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैतीपुर भेजा. वहां के प्रभारी डॉक्टर नितिन सिंह ने बताया कि सुबह 10:30 बजे बच्ची को अस्पताल लाया गया था. उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और हाथ पर ब्रोन क्रोमाइट कीचड़ चिपका हुआ था. डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक इलाज किया और बच्ची को हाइपोथर्मिया से मेंटेन करने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है और उसका उपचार जारी है.

फिलहाल बच्ची की पहचान और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जैतीपुर थाना पुलिस का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि बच्ची को किसने और क्यों इस हाल में जिंदा दफना दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची को जिंदा दफनाने जैसी घटना बेहद निंदनीय और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है. ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने वाले लोगों को हीरो बताया. वहीं, पुलिस के अनुसार बच्ची के परिजनों का पता लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है.

