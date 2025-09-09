scorecardresearch
 

UP: शाहजहांपुर में 69 हजार के नकली नोट बरामद, दिल्ली कनेक्शन से जींस टेलर गिरफ्तार

शाहजहांपुर पुलिस ने नकली नोटों के खेल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी साहिल हसन को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 69 हजार रुपये के जाली नोट बरामद हुए हैं. पुलिस के अनुसार, साहिल दिल्ली में जींस टेलर का काम करते समय फाजिल नामक शख्स के संपर्क में आया था. वह नकली नोट छोटे दुकानदारों में खपाता था.

नकली नोट छोटे दुकानों में खपाता था. (फोटो-ITG)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में नकली नोटों के एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान साहिल हसन के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने 69 हजार रुपये की नकली करेंसी बरामद की है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी कि पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह दिल्ली में जींस सिलाई का काम करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात फाजिल नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे नकली नोटों का जाल फैलाने के लिए तैयार किया. फाजिल ने साहिल को 1 लाख रुपये के नकली नोट दिए, जिसके बदले में उसने 50 हजार रुपये असली नोटों में अदा किए.

इसके बाद साहिल 3 सितंबर को नकली करेंसी लेकर शाहजहांपुर पहुंचा और छोटे दुकानदारों के बीच उन्हें खपाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस अब इस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है. शाहजहांपुर जिले में पहले भी नकली करेंसी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे पुलिस सतर्क है.

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

