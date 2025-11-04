बाइक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसकर्मी! बैठी थीं 7 सवारी; ₹7000 का कटा चालान

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. गढ़मुक्तेश्वर के पलवाड़ा चेक पोस्ट पर एक बाइक पर सात सवारियां (एक वयस्क और छह नाबालिग बच्चे) देखकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की. युवक की इस लापरवाही पर सात हजार रुपये का चालान किया गया है.

दरअसल, हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर के पलवाड़ा चेक पोस्ट पर मंगलवार की सुबह ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान हाईवे की तरफ जा रहे एक बाइक सवार को पुलिसकर्मियों ने रोक लिया. बाइक पर एक व्यक्ति के साथ छह नाबालिग बच्चे समेत कुल सात सवारियां बैठी हुई थीं. बाइक पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बैठा देखकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए.

बाइक सवार व्यक्ति को न तो अपनी जान की कोई परवाह थी और न ही बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता. जान जोखिम में डालकर सफर करने की इस बड़ी लापरवाही के कारण पुलिस ने तुरंत 7,000 रुपये का भारी चालान किया है. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार को रोका और दोनों हाथ जोड़कर उससे अपील की कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और अपने साथ-साथ बच्चों की चिंता करना बहुत जरूरी है.

एक बाइक पर सात सवारियों वाली यह हैरान कर देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो को देखकर लोग यातायात नियमों की अनदेखी पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पुलिस ने चालान करके एक सख्त संदेश दिया है कि इस तरह से जान जोखिम में डालना महंगा पड़ सकता है.

