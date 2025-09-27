संभल: शादी रुकवाने के लिए 3 बच्चों की मां और प्रेमिका ने शिक्षिका पर कराया था एसिड अटैक

उत्तर प्रदेश के संभल में 3 दिन पहले स्कूल से पढ़ाकर लौट रही शिक्षिका पर एसिड अटैक की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नीशू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपी ने बताया कि शिक्षिका के मंगेतर की पूर्व प्रेमिका जाह्नवी ने यह साजिश रची थी.

लगातार फौजी पर नजर रख रही थी जान्ह्ववी

जानकारी के अनुसार जान्ह्ववी ने पति और तीन बच्चों को छोड़कर फौजी से प्रेम विवाह किया था. लेकिन तीन बच्चों और पति के बारे में उसने फौजी को नहीं बताया था. ऐसे में जब फौजी को यह जानकारी लगी तो उसने उसे छोड़ दिया. जिसके बाद जान्ह्ववी अपने पूर्व पति के पास रहने लगी. लेकिन वह फौजी पर नजर लगातार रख रही थी.

इसके बाद जाह्नवी ने इंस्टाग्राम आईडी के जरिए जाल बिछाया और डॉ. अर्चना के नाम से आईडी बनाकर नीशू को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे अध्यापिका पर एसिड अटैक करा दिया. जान्ह्ववी ने ऐसा इसलिए करवाया, ताकि फौजी का टीचर के साथ विवाह न हो सके.

आरोपी की पहचान के लिए पुलिस ने 75 सीसीटीवी की ली थी मदद

इस घटना में संभल पुलिस ने 75 जगह की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली थी. जिसके बाद संभल पुलिस एसिड अटैक के पीछे की साजिश तक पहुंची. सीओ कुलदीप सिंह और थाना पुलिस की टीमों ने आसपास के इलाकों में और हाइवे किनारे लगे हुए सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला था और पुलिस की कई टीमें एसिड अटैक के आरोपी की धरपकड़ में लगी हुई थी.

इसी बीच गुरुवार रात को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अमरोहा जिले के रहने वाले एसिड अटैक के आरोपी नीशू को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी नीशू के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है. इसके बाद गुरुवार रात को ही संभल जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिला अस्पताल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की थी.

एसिड अटैक के आरोपी से पूछताछ के बाद एसिड अटैक की मुख्य साजिश में शामिल मोदीनगर की रहने वाली जाह्नवी का नाम सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने जाह्नवी को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि 23 सितंबर को दिनदहाड़े शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला स्कूटी सवार आरोपी नीशू तो केवल एक मोहरा था, बल्कि उस एसिड अटैक की मुख्य साजिशकर्ता जान्ह्ववी है. जोकि इंस्टाग्राम पर डॉ. अर्चना के नाम से आईडी बनाई थी.

पति और तीन बच्चों की बात छिपाकर की थी शादी

एसिड अटैक की पीड़िता के मंगेतर फौजी उपेन्द्र से लगभग दो साल पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाह्नवी की मुलाकात हुई थी. पति और तीन बच्चे होने की बात छिपाकर जाह्नवी ने फौजी उपेंद्र को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था. जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली थी. लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब फौजी उपेंद्र को जाह्नवी के पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों की मां होने की पता लगा तो फौजी उपेंद्र ने छह महीने बाद ही जाह्नवी को छोड़ दिया था.

इसके बाद जाह्नवी अपने पहले पति के साथ रहने लगी थी. लेकिन वह फौजी पर नजर रख रही थी. इसी बीच जान्ह्ववी को कुछ महीने पहले उपेंद्र की शादी संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली शिक्षिका भावना के साथ होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद जान्ह्ववी ने पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डॉ. अर्चना के नाम से आईडी बनाई और फिर अमरोहा जिले के तिगरी के रहने वाले नीशू को अपने जाल में फंसाकर फ्रेंड बना लिया.

असलियत जानकर पुलिस भी हैरान

कुछ दिनों में ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. इंस्टाग्राम आईडी पर डॉ. अर्चना बनी जाह्नवी ने नीशू से जाह्नवी नाम की युवती को अपनी बहन बताते हुए ऑफर दिया कि उसकी बहन जाह्नवी को उपेंद्र नाम के शख्स ने धोखा दिया है. अगर तुम उपेंद्र से बदला ले ले तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी. जिसके बाद जाह्नवी ने नीशू को उपेंद्र की शादी रुकवाने के लिए एसिड अटैक करने के लिए प्लान बताया.

जाह्नवी से डॉ. अर्चना के असली रूप और साजिश से अंजान नीशू उसकी बातों में फंस गया और फिर नीशू ने जाह्नवी के बताए हुए प्लान के मुताबिक 23 सितंबर को फौजी उपेंद्र की मंगेतर भावना पर एसिड फेंक दिया. आरोपी नीशू को उम्मीद थी कि अब उसकी शादी डॉ. अर्चना से हो जाएगी. लेकिन जब आरोपी नीशू पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया. वहीं इस घटना के बाद हुए खुलासे से पुलिस भी हैरान रह गई.

