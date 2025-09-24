scorecardresearch
 

Feedback

संभल में शादी से पहले शिक्षिका पर एसिड अटैक, स्कूटी से आए युवक ने फेंका तेजाब, 25 प्रतिशत झुलसी

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शिक्षिका जब स्कूल से लौट रही थी, तभी उस पर एसिड अटैक कर दिया गया. जिससे शिक्षिका 25 प्रतिशत तक झुलस गई. शिक्षिका की दो महीने बाद शादी भी है.

Advertisement
X
एसिड अटैक की घटना के बाद महिला टीचर को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन. (Photo: Abhinav Mathur/ITG)
एसिड अटैक की घटना के बाद महिला टीचर को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन. (Photo: Abhinav Mathur/ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विद्यालय से पढ़ाकर वापस लौट रही शिक्षिका पर स्कूटी सवार युवक ने एसिड फेंक दिया. एसिड अटैक के बाद शिक्षिका झुलसकर मौके पर ही गिर गई. स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर एसिड अटैकर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद परिजन शिक्षिका को उपचार के लिए संभल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षिका के बयान दर्ज किए. वहीं प्राथमिक उपचार देकर शिक्षिका को संभल जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

दरअसल, नखासा थाना इलाके के गांव की निवासी शिक्षिका भावना बीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ाकर वापस लौट रही थी. जैसे ही शिक्षिका सिंहपुर साहनी से कुंडे की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंची तभी स्कूटी सवार हेलमेट लगाए एक युवक ने शिक्षिका के चेहरे और पेट पर एसिड अटैक कर दिया. एसिड अटैक की घटना के बाद शिक्षिका कुछ समझ पाती, तब तक वह मौके पर ही गिर गई.

यह भी पढ़ें: बलिया में प्रेमिका ने कराया एसिड अटैक, प्रेमी की मौत, शादी से इनकार पर थी नाराज

सम्बंधित ख़बरें

17 साल के छात्र की एसिड से जलाकर हत्या 
Bhadohi police encountered accused (Photo: ITG)
भांजी के पीछे पड़ा मामा! शादी तय होने से था नाराज, चेहरे पर फेंका तेजाब, पुलिस ने किया एनकाउंटर 
Banda News
UP में अजीबोगरीब मामला: भैंसों की लड़ाई बनी वर्चस्व की जंग, लाठी-डंडों से हुए हमले में 6 घायल 
Rapid development in the IT and AI sectors in Uttar Pradesh.
यूपी में बढ़ रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवाओं के लिए नए अवसर 
Principal Secretary Health Amit Kumar Ghosh
'आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में डिजिटलाइजेशन का बड़ा योगदान', बोले यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य 

पुलिस ने दर्ज किया शिक्षिका का बयान

स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो स्कूटी सवार युवक मौके से फरार हो गया. एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति ने शिक्षिका को उठाकर उसके घर पहुंचाया तो शिक्षिका ने एसिड अटैक की घटना की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद परिजन शिक्षिका को झुलसी हुई हालत में लेकर संभल जिला अस्पताल पहुंचे. इसी बीच नाखासा थाना पुलिस भी संभल जिला अस्पताल पहुंच गई. जहां पुलिस ने एसिड अटैक में झुलसने वाली शिक्षिका के बयान दर्ज किए.

Advertisement

फिलहाल जिला अस्पताल में शिक्षिका को प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. पुलिस और परिजन शिक्षिका को झूलती हुई हालत में लेकर हायर सेंटर ले जाने के लिए निकले तो शिक्षिका ने अटैक की घटना बताई है. इधर यूपी में महिला सुरक्षा के लिए यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के बीच एसिड अटैक की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें: ब्लैकमेलिंग, ब्रेकअप और खौफनाक बदला... गोवा एसिड अटैक केस में बड़ा ट्विस्ट, जानकर दंग रह जाएंगे!

जहां घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कुलदीप सिंह और एसपी केके बिश्नोई घटनास्थल पर पहुंचे और नखासा थाना पुलिस से घटना की जानकारी ली. वहीं पुलिस घटना की काफी गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसिड अटैक की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली गई है.

2 महीने बाद है महिला की शादी

एसिड अटैक में झुलसने वाली शिक्षिका भावना का कहना है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी, तभी स्कूटी वाले ने आकर एसिड फेंक दिया. एसिड फेंकने वाले लड़के को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था. मैं उस लड़के को नहीं पहचानती हूं. एसपी केके विश्नोई ने बताया कि दोपहर में थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अध्यापिका जब स्कूल से पढ़ाकर वापस लौट रही थी तो घर के पास में एक स्कूटी सवार युवक द्वारा केमिकल फेंक दिया गया.

Advertisement

इसके बाद उसकी उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था और उसकी बॉडी 20 से 25% तक जल गई है. महिला का उपचार किया जा रहा है. जिस केमिकल की वजह से यह घटना हुई है उसका फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से सैंपल लिया गया है. महिला की 2 महीने बाद शादी भी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement