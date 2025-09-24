संभल में शादी से पहले शिक्षिका पर एसिड अटैक, स्कूटी से आए युवक ने फेंका तेजाब, 25 प्रतिशत झुलसी

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विद्यालय से पढ़ाकर वापस लौट रही शिक्षिका पर स्कूटी सवार युवक ने एसिड फेंक दिया. एसिड अटैक के बाद शिक्षिका झुलसकर मौके पर ही गिर गई. स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर एसिड अटैकर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद परिजन शिक्षिका को उपचार के लिए संभल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षिका के बयान दर्ज किए. वहीं प्राथमिक उपचार देकर शिक्षिका को संभल जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

दरअसल, नखासा थाना इलाके के गांव की निवासी शिक्षिका भावना बीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ाकर वापस लौट रही थी. जैसे ही शिक्षिका सिंहपुर साहनी से कुंडे की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंची तभी स्कूटी सवार हेलमेट लगाए एक युवक ने शिक्षिका के चेहरे और पेट पर एसिड अटैक कर दिया. एसिड अटैक की घटना के बाद शिक्षिका कुछ समझ पाती, तब तक वह मौके पर ही गिर गई.

पुलिस ने दर्ज किया शिक्षिका का बयान

स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो स्कूटी सवार युवक मौके से फरार हो गया. एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति ने शिक्षिका को उठाकर उसके घर पहुंचाया तो शिक्षिका ने एसिड अटैक की घटना की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद परिजन शिक्षिका को झुलसी हुई हालत में लेकर संभल जिला अस्पताल पहुंचे. इसी बीच नाखासा थाना पुलिस भी संभल जिला अस्पताल पहुंच गई. जहां पुलिस ने एसिड अटैक में झुलसने वाली शिक्षिका के बयान दर्ज किए.

फिलहाल जिला अस्पताल में शिक्षिका को प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. पुलिस और परिजन शिक्षिका को झूलती हुई हालत में लेकर हायर सेंटर ले जाने के लिए निकले तो शिक्षिका ने अटैक की घटना बताई है. इधर यूपी में महिला सुरक्षा के लिए यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के बीच एसिड अटैक की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

जहां घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कुलदीप सिंह और एसपी केके बिश्नोई घटनास्थल पर पहुंचे और नखासा थाना पुलिस से घटना की जानकारी ली. वहीं पुलिस घटना की काफी गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसिड अटैक की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली गई है.

2 महीने बाद है महिला की शादी

एसिड अटैक में झुलसने वाली शिक्षिका भावना का कहना है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी, तभी स्कूटी वाले ने आकर एसिड फेंक दिया. एसिड फेंकने वाले लड़के को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था. मैं उस लड़के को नहीं पहचानती हूं. एसपी केके विश्नोई ने बताया कि दोपहर में थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अध्यापिका जब स्कूल से पढ़ाकर वापस लौट रही थी तो घर के पास में एक स्कूटी सवार युवक द्वारा केमिकल फेंक दिया गया.

इसके बाद उसकी उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था और उसकी बॉडी 20 से 25% तक जल गई है. महिला का उपचार किया जा रहा है. जिस केमिकल की वजह से यह घटना हुई है उसका फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से सैंपल लिया गया है. महिला की 2 महीने बाद शादी भी है.

