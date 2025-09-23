scorecardresearch
 

Feedback

UP: संभल दंगों पर बनेगी फिल्म, जानिए क्या होगा नाम और कहां होगी शूटिंग

उदयपुर फाइल्स के बाद अब संभल दंगों पर फिल्म बनेगी. फिल्म निर्माता अमित जानी ने इसको लेकर ऐलान कर दिया. इस फिल्म में 1978 और 1990 के दौरान हुए दंगों को दिखाया जाएगा.

Advertisement
X
संभल दंगों पर बनने वाली फिल्म को लेकर आजतक से बात करते फिल्म निर्माता अमित जानी. (Photo: Screengrab)
संभल दंगों पर बनने वाली फिल्म को लेकर आजतक से बात करते फिल्म निर्माता अमित जानी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के संभल दंगों का सच सामने आने के बाद उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता द्वारा संभल पर आधारित फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है. इस फिल्म का नाम रलिव-गलिव-चलिव होगा. उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता के मुताबिक फिल्म का यह नाम कुछ समय पहले तक कश्मीर और बंगाल में लगने वाले रलिव-गलिव-चलिव के नारों पर रखा गया है. वहीं फिल्म निर्माता की माने तो अगले महीने से कंपनी संभल में फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने जा रही है.

हिंदुओं को पकड़-पकड़कर मारा: अमित जानी

फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि जब मैं संभल में कस्बे-कस्बे गांव-गांव घूम रहा हूं तो यहां पर पता चला है कि यहां पर बहुत से लोगों को मारा गया है. संभल की जमीन में हिंदुओं की लाशें दफन हैं. जानी के मुताबिक जिस तरह से कश्मीर में सन 1990 में दंगा हुआ था, वैसे ही 1978 में भी संभल में दंगा हुआ था. दंगे के दौरान हिंदुओं को पकड़कर मारा गया था.

सम्बंधित ख़बरें

सीएम सैनी ने सदन में दिया पीड़ित परिवारों को न्याय और उम्मीद का भरोसा (File Photo: PTI)
'1984 दंगा पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरी', हरियाणा के सीएम सैनी ने सदन में किया ऐलान 
संभल: एडिशनल एसपी अनुज चौधरी की अब 'चूड़ियों के शहर' फिरोजाबाद में तैनाती 
SI dies in Sambhal road accident (Photo- Screengrab)
संभल: दो बाइकों की टक्कर में सब-इंस्पेक्टर की मौत, साथी एसआई घायल 
संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन 
Bulldozer action on hotel in Sambhal (Photo- ITG)
संभल में 'नॉनवेज' होटल पर चला बुलडोजर, पुलिस से भिड़ा मालिक 

यह भी पढ़ें: संभल के सीओ अनुज चौधरी की अब 'चूड़ियों के शहर' फिरोजाबाद में तैनाती, प्रमोट होकर बने एडिशनल एसपी

किसी को काटकर कुएं में डाल दिया गया, किसी के हाथ पैर काट दिए गए और किसी को जलते टायरों में डाल दिया गया और बाद में उनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई. उस समय का प्रशासन भी हाथ पैर रखकर बैठ गया था. पता यह भी चला कि उस दौरान यहां पर कांग्रेस की सरकार थी. बताया गया कि सन 2004-5 में यहां की चार लड़कियों को उठा लिया गया था और उठाने वाला व्यक्ति एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा था और मुलायम सिंह यादव उस समय के मुख्यमंत्री थे. जिसकी वजह से मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ था.

Advertisement

उठाने वाला व्यक्ति मुसलमान था और जिन लड़कियों को उठाया गया था वह हिंदू थीं. देशभर में जितनी लड़कियां उठाई जाती थीं वह संभल लाई जाती थीं और संभल से जो लड़कियां उठाई जाती थीं उनको दूसरे शहरों में ले जाकर रखा जाता था. संभल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी और संभल लव जिहाद का बड़ा अड्डा रहा है. इन्हीं चीजों को देखकर लगता है कि यही सभी चीज इस फिल्म में रहेगी और हिंदुओं का पलायन क्यों और कैसे हुआ यह तमाम विषय भी फिल्म में दिखेगी.

यह भी पढ़ें: संभल में ATS सेंटर के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर्रहमान, कहा, 'मुसलमान आतंकी नहीं' 

309 लोगों की चाकू मारकर की गई थी हत्या

फिल्म निर्माता अमित जानी ने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर उदयपुर फाइल्स को डायरेक्ट करने वाले भारत श्रीनेत होंगे. हम लोग मिलकर लगातार इस पर ही काम कर रहे हैं. फिल्म निर्माता ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि दंगे के दौरान 309 लोगों की चाकू मार कर हत्या की गई और फेंक दिया गया.

फिल्म निर्माता ने कहा कि जब पहले मंदिर तोड़ा गया होगा तब भी आक्रमणकारियों की यही मानसिकता रही होगी. इन्हीं चीजों को हम फिल्म में दिखाने जा रहे हैं. यह फिल्म 1973, 1976 और 1978 और इसके बाद 90 के दशक में जो कुछ भी संभल में हुआ वह सभी कुछ दिखाया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement