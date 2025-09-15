scorecardresearch
 

संभल में ATS सेंटर के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर्रहमान, कहा, 'मुसलमान आतंकी नहीं'

संभल में लगातार आतंकी कनेक्शन के आरोपों के बीच यूपी सरकार के ATS सेंटर बनाने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भड़क उठे. उन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं, बल्कि देश के वफादार नागरिक हैं. बर्क ने आरोप लगाया कि BJP सरकार मुस्लिम समाज को टारगेट कर पूरी कौम को बदनाम कर रही है. उन्होंने मांग की कि ATS सेंटर की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संस्थान खोले जाएं.

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद सरकार द्वारा ATS (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) सेंटर स्थापित करने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कड़ा विरोध जताया है. बर्क ने कहा कि संभल ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान आतंकवादी नहीं होते. जो लोग आतंकवाद की राह पर चलते हैं, वो मुसलमान कहलाने के योग्य ही नहीं हैं. मुस्लिम समाज देश के प्रति वफादार है और आज भी राष्ट्रहित में कुर्बानियां दे रहा है.

मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही सरकार: बर्क

उन्होंने आरोप लगाया कि BJP सरकार जानबूझकर मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है और पूरी कौम को बदनाम करने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा कि मुसलमान जिस भी जगह रहते हैं, वफादारी के साथ रहते हैं, गद्दारी नहीं करते. उन्होंने मांग की कि ATS सेंटर की बजाय संभल में शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और रोजगार के लिए उद्योग स्थापित किए जाएं.

लोगों को नौकरी की जरूरत: बर्क

बर्क ने कहा कि सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है, लेकिन ATS सेंटर के नाम पर कब्रिस्तानों की जमीन छीनने और उनकी बेअदबी करने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है. उन्होंने कहा कि BJP सरकार मुसलमानों से चिढ़ रखती है लेकिन ATS सेंटर में पढ़ने या काम करने वाले हिंदू बच्चे भी होंगे इसलिए इस तरह की नीतियों से समाज में नफरत बढ़ेगी.

सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी से लेकर हर मुश्किल वक्त में देश के लिए बलिदान दिया है और आज भी देश की सेवा में लगे हैं. उन्होंने अपील की कि सरकार को समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना चाहिए, न कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर संस्थान या योजनाएं बनानी चाहिए.

इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न मुनासिब नहीं है. लोगों को सुरक्षा से ज्यादा शिक्षा और रोजगार की जरूरत है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए.

 

