UP: रामगंगा नदी में अचानक बढ़ा पानी और बह गया शख्स, पेड़ पर बिताई रात, सुबह किया गया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के संभल में रामगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई. जिससे एक 22 वर्षीय युवक फंस गया. हालांकि, युवक ने सूझबूझ दिखाई और यूकेलिप्टस के पेड़ से चिपक गया. वहीं, सुबह उसका रेस्क्यू कर लिया गया.

बाढ़ में बहे व्यक्ति ने पेड़ पर बैठकर बिताई रात. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के संभल में रामगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई. जिससे एक 22 वर्षीय युवक फंस गया. हालांकि, युवक ने सूझबूझ दिखाई और यूकेलिप्टस के पेड़ से चिपक गया. वहीं, जब सुबह हुई तो एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने युवक का रेस्क्यू किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 

अधिकारी के मुताबिक संभल निवासी सतपाल ने 9 अगस्त की पूरी रात एक यूकेलिप्टस के पेड़ से चिपके हुए बिताई. क्योंकि उनके पास मदद के लिए कोई नहीं आया. साथ ही सतपाल के पास फोन भी नहीं था. जिससे की वह मदद मांग सकें. हालांकि, अगली सुबह उनके भाई वीरपाल द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने पर उन्हें बचा लिया गया. 

पुलिस के अनुसार संभल के मैत्रा गांव के निवासी 22 वर्षीय सतपाल, राजहेरा में रामगंगा नदी पर बने पुल के पास अचानक आए पानी में बह गए थे. एक बयान में कहा गया है, "मोबाइल बंद होने से पहले, सत्यपाल ने परिवार को बताया कि वह जंगल में एक पेड़ की टहनी पर बैठे हैं."

एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से किया गया रेस्क्यू

जानकारी मिलने पर मूढ़ापांडे थाना प्रभारी एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सतपाल को बचाया. बाढ़ में लोग न फंसे इसलिए पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाढ़ग्रस्त या जलभराव वाले इलाकों में न जाएं.

बयान में लोगों से नदियों और नालों के पास सतर्क रहने को कहा गया है और किसी भी आपात स्थिति में यूपी-112 पर संपर्क करने को कहा गया है. आपको बता दें कि यूपी, बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश जारी है. जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
