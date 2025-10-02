संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़नी शुरू की इमारत, प्रशासन ने अवैध मैरिज हॉल गिराया

उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है. इस क्रम में गुरुवार को एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी. लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें चार दिन का समय दिया जाए, इस दौरान वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ देंगे. जिसपर प्रशासन ने हामी भर दी. इसके बाद कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़े से उस हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया.

दरअसल, संभल के रावा बुजुर्ग में स्थित एक अवैध मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस दिया था, जिसके बाद आज बुलडोजर वहां पहुंचे थे. लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया.

आपको बता दें कि यह कार्रवाई जनता मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलने के ठीक बाद हुई है. प्रशासन से चार दिन का समय मांगने के बावजूद, मस्जिद कमेटी के लोग हथौड़े और अन्य औजारों से खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ते दिखे.

कमेटी का दावा था कि उनके पास मस्जिद से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही यह कदम उठाया है.

दरअसल, प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है. ऐसे में प्रशासन अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन करवाने आया था. लेकिन मस्जिद को चार दिन का समय दे दिया गया. जबकि, मैरिज हॉल के अवैध हिस्से को ध्वस्त को कर दिया गया.

गौरतलब है कि संभल के रावा बुजुर्ग में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था. पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया था और लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए थे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है.

