'6 दिसंबर बनाने में देर नहीं करेंगे', संभल में जामा मस्जिद परिक्रमा की इजाजत न मिलने पर भड़के हिंदू संगठन; फिलहाल यात्रा टली

संभल की विवादित जामा मस्जिद (हरिहर मंदिर) की परिक्रमा फिलहाल स्थगित कर दी गई है. यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना ने शासन-प्रशासन से बातचीत के बाद लिया. महंत ऋषिराज गिरी ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर यह ऐलान करते हुए कहा कि अगली परिक्रमा 19 नवंबर 2026 को होगी.

संभल में हिंदू संगठनों में आक्रोश (Photo- Screengrab)
संभल में हिंदू संगठनों में आक्रोश (Photo- Screengrab)

यूपी के संभल की विवादित जामा मस्जिद (जिसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है) के परकोटे की परिक्रमा का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना ने शासन और प्रशासन से बातचीत के बाद लिया है. कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यह ऐलान किया है. उन्होंने 19 नवंबर 2026 को अगली परिक्रमा करने की घोषणा की है, साथ ही चेतावनी भी दी है.

अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के प्रमुख और याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी ने संभल में विवादित जामा मस्जिद के परकोटे की परिक्रमा करने का ऐलान किया था. यह कार्यक्रम 19 नवंबर 2025 को होना था. मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए, यह परिक्रमा अदालत में दावा दायर होने का एक साल पूरा होने पर की जानी थी. शासन और प्रशासन के साथ बातचीत के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया. अधिकारियों ने एक साल का समय मांगा है.

महंत ऋषिराज गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिक्रमा को स्थगित किया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि परिक्रमा अब 19 नवंबर 2026 को की जाएगी. लेकिन उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी. उनका कहना है कि अगर 19 नवंबर 2026 तक विवादित स्थल को नहीं खोला गया, तो "6 दिसंबर बनाने में देर नहीं करेंगे." बता दें, पिछले साल 19 नवंबर 2024 को ही सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में इस मामले में 8 याचिकाकर्ताओं ने दावा दायर किया था.

शहर में सुरक्षा कड़ी, धारा 163 लागू

परिक्रमा के ऐलान के बाद से ही संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है. जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने परिक्रमा का विरोध किया था और शहर का माहौल खराब होने की आशंका जताई थी. आज परिक्रमा के ऐलान के बीच शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. मस्जिद के मुख्य द्वार और पश्चिमी हिस्से में रैपिड रिएक्शन फोर्स (RRF) और पीएसी के जवान तैनात हैं. शहर में धारा 163 भी लागू कर दी गई है. हालांकि, प्रशासन की तरफ से परिक्रमा निकाले जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी.

