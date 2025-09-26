शिक्षिका पर एसिड फेंकने वाला आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से बरामद किया तमंचा

उत्तर प्रदेश के संभल में दो दिन पहले एसिड अटैक की घटना सामने आई थी. यहां एक शिक्षिका पर ये हमला हुआ था. अब पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. वहीं पीड़ित शिक्षिका का दिल्ली में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

संभल के नखासा थाना क्षेत्र में हुई वारदात से सनसनी फैल गई थी. पीड़िता एक शिक्षिका है, उस पर आरोपी ने रास्ते में एसिड से हमला किया था. गंभीर रूप से झुलसी शिक्षिका को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में हालत नाजुक होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज चल रहा है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड ने बात बंद की तो बौखलाया एक्स बॉयफ्रेंड, नाबालिग से करा दिया एसिड अटैक... एनकाउंटर के बाद रोता दिखा

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया. सीओ कुलदीप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की गई. इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी को गोली लगी. घायल आरोपी को जिला अस्पताल संभल में भर्ती कराया गया. वहीं मौके से एक तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है.

Advertisement

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी केके बिश्नोई और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एसपी ने आरोपी से पूछताछ की और घटना के पीछे के कारणों को लेकर तफ्तीश की. पुलिस का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान के दौरान इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिक्षिका की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----