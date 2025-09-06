scorecardresearch
 

सहारनपुर: मामूली विवाद में युवक की हत्या... दोस्तों ने ही चाकूओं से गोदकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक व्यक्ति की उसके ही दोस्तों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि व्यक्ति दोस्तों के साथ मेला घूमने गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों से उसका विवाद हो गया. जिसके बाद दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी.

सहारनपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
सहारनपुर जिले के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में मेला घूमने गए युवक की मामूली कहासुनी के बाद उसके ही तीन दोस्तों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक का नाम कंवर सैन है. बताया जाता है कि उसकी दोस्तों के साथ शराब के नशे में कहासुनी हुई थी. जिसके बाद शराब के नशे में कहासुनी होने पर दोस्तों ने चाकुओं से हमला कर उसकी जान ले ली.

मामूली विवाद में की गई थी हत्या

पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के नाम सुहेल और सुशांत बर्मन हैं. जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि तीसरा साथी अभी फरार है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो चाकू और दो मोबाइल भी बरामद कर लिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: 10 साल बाद जेल से निकले बाहर, 8 दिन पहले झगड़ा और फिर कत्ल, डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में माना कि 26 अगस्त की रात वे मेला देखने गए थे. जहां शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ और गुस्से में तीनों ने मिलकर कंवर सैन पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए और लगातार पुलिस से छिपते रहे. घटना के बाद मृतक के भाई सुनील कुमार ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी. 

जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने टीमें गठित कर सर्विलांस व एसओजी की मदद से जांच शुरू की. इसी क्रम में 5 सितंबर को पुलिस को सफलता मिली और चेकिंग के दौरान दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए. तीसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने क्या कहा? 

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 27 अगस्त की रात को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई. सूचना देने वाले ने बताया कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया है. जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू की और 5 सितंबर को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, एक फरार आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

