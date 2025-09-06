दिल्ली: 10 साल बाद जेल से निकले बाहर, 8 दिन पहले झगड़ा और फिर कत्ल, डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब हर्ष विहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में दो दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात आपसी रंजिश का नतीजा बताई जा रही है. घटना ने इलाके में दहशत और सनसनी फैला दी है.

पुलिस के अनुसार, शाम करीब 7:15 बजे सी-ब्लॉक, प्रताप नगर से गोलीबारी की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि हमलावरों ने सुधीर उर्फ बंटी (35 वर्ष) और राधे प्रजापति (30 वर्ष) को ताबड़तोड़ गोलियां मारीं. परिजन तुरंत दोनों को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दोनों दस साल बाद आए थे जेल से बाहर

सूत्रों के मुताबिक, दोनों मृतक आपराधिक छवि के लोग थे और करीब दस साल जेल की सजा काटने के बाद हाल ही में बाहर आए थे. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इलाके के कुछ युवकों के साथ इनका झगड़ा हुआ था. करीब आठ दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए हमलावरों ने शनिवार को इस वारदात को अंजाम दिया.

पार्किंग एरिया में हुई हत्या

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, वारदात बंटी के घर के पास हुई, जब वह पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था, तभी बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हमले में बंटी और राधे प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई.

वारदात के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

निजी रंजिश में डबल मर्डर

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि हत्या का मकसद आपसी रंजिश और बदले की भावना है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है और इलाके में तनावपूर्ण माहौल है.

फिलहाल हर्ष विहार थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

