scorecardresearch
 

Feedback

UP: सहारनपुर में लाठी-डंडों से पीटकर शख्स की हत्या... 3 गिरफ्तार

सहारनपुर में एक ट्रक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था. जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
सहारनपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी. (Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर जिले के थाना नांगल क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव के ही कुछ लोग मिलकर ट्रक ड्राइवर को लाठी से बेरहमी से पीट रहे हैं. फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

दरअसल, 27 अगस्त की देर रात विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर को सड़क पर ही बुरी तरह मारा-पीटा गया. हालांकि, मारपीट के बाद वह अपने घर आ गया और सो गया. लेकिन अगली सुबह उसकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई. परिजनों ने जब इस मामले की जानकारी दी तो घटनास्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान विजय शर्मा (40 वर्ष) पुत्र प्रमोद शर्मा के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक चालक था.

यह भी पढ़ें: दोस्ती, धोखा और मर्डर... दोस्त की बीवी से अवैध संबंध के शक में गई BJP नेता की जान, ऐसे खुला राज

सम्बंधित ख़बरें

बहराइच में बच्चे पर मगरमच्छ ने किया हमला. (Photo: Representational)
बहराइच में मगरमच्छ का हमला... 14 साल के बच्चे को पानी में खींच ले गया, अब मिला शव मिला 
लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी. (Photo: Screengrab)
'जब तक मेरी शादी नहीं होगी...' प्रेमी ने मंगेतर और भाई को भेजीं निजी तस्वीरें, युवती ने दी जान 
basti news
बस्ती के महिला अस्पताल में हुई मारपीट 
etawa news
इटावा में दिखा कुत्ते का आतंक 
अस्पताल में भिड़े दो डॉक्टर (Photo: Screengrab)
UP: महिला अस्पताल में जूता-थप्पड़कांड, पीड़ित डॉक्टर रोते हुए पहुंचा थाने 

24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक विजय शर्मा का झगड़ा उसके ही परिवार के ही लोगों से हुआ था. विजय के परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे के अंदर ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्रवण, अमरनाथ और संतराम के रूप में हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: निक्की मर्डर केस: आरोपी पति का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश

आरोपी भी उसी गांव यानि कि भिक्कनपुर के रहने वाले हैं. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

सहारनपुर एसपी देहात, सागर जैन ने बताया कि 28 अगस्त 2025 को सुबह करीब 7:00 बजे थाना नागल को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भिक्कनपुर में एक घर में एक व्यक्ति की संधिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई. इस सूचना पर थाना नागल पुलिस की टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर पहुंचती. जिसके बाद पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

हालांकि, जब परिजनों से जानकारी की गई तो यह पता चला कि व्यक्ति की उसके ही पुराने से परिवार के लोगों ने पिटाई कर दी थी. जिसके बाद व्यक्ति अपने घर आ गया. लेकिन सुबह परिजनों ने देखा तो उसकी मौत हो गई थी. इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना नागल पर मुकदमा पंजीकृत किया है. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने पिटाई करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement