'सैलरी दो नहीं तो कूद जाऊंगा', पानी की टंकी पर चढ़कर मेडिकल कॉलेज के कुक का हाईवोल्टेज ड्रामा- Video

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित एक मेडिकल कॉलेज में सैलरी नहीं मिलने से तंग आकर कर्मचारी पानी की टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा.

पानी की टंकी पर चढ़ा मेडिकल कॉलेज का कुक. (Photo: Screengrab)
पानी की टंकी पर चढ़ा मेडिकल कॉलेज का कुक. (Photo: Screengrab)

सहारनपुर के पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सहायक कुक कमल सिंह वेतन न मिलने से आहत होकर पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया. इसके बाद आत्मदाह की धमकी देने लगा. बताया जाता है कि कमल सिंह जनवरी 2025 में आगरा के सरोजिनी नायडू राजकीय मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरित होकर पिलखनी आया था. लेकिन तब से अब तक उसे एक भी वेतन नहीं मिला है. आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से टूटकर उसने यह कदम उठाया.

घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, थाना सरसावा पुलिस, एसडीएम और सीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान टंकी के नीचे एक महिला, जिसे कमल सिंह ने अपनी भाभी बताया और उसके साथ मौजूद दो छोटे बच्चे लगातार रो-रोकर नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे. अफरा-तफरी के माहौल के बीच प्रशासन और पुलिस टीम लगातार उसे समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन कमल सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था.

यह भी पढ़ें: मऊ: स्कूल की पानी की टंकी में मिला सुरक्षा गार्ड का शव, इलाके में मची सनसनी

करीब डेढ़ घंटे तक वह टंकी पर ही बैठा रहा और आत्मदाह की धमकी देता रहा. मौके पर मौजूद अधिकारी व कर्मचारी लगातार उसे शांत कराने और सुरक्षित नीचे उतारने की रणनीति में जुटे रहे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत और परिजनों की भावनात्मक अपील के बाद आखिरकार कमल सिंह को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में तनाव और नाराजगी का माहौल बन गया है. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि कमल सिंह की वेतन और इंक्रीमेंट को लेकर जांच प्रचलित है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय पर वेतन नहीं मिला तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों से समन्वय कर मामले का जल्द निस्तारण किया जाएगा.

सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा को सूचना प्राप्त हुई कि पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया है. टंकी पर चढ़ने के बाद वह नीचे कूदने की धमकी देने लगा. जांच में पता चला है कि वह सैलरी और इंक्रीमेंट नहीं मिलने से तंग आ गया था. काफी समझाने के बाद उसे टंकी से उतार लिया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. 

