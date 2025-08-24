मऊ: स्कूल की पानी की टंकी में मिला सुरक्षा गार्ड का शव, इलाके में मची सनसनी

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रविवार को एक सरकारी मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड का शव पानी की टंकी में मिला. मृतक की पहचान 26 साल के शैलेश शर्मा के रूप में हुई है, जो चंद्र शंकर पब्लिक स्कूल में गार्ड के तौर पर काम करता था.

पुलिस के मुताबिक, शैलेश का शव स्कूल परिसर में स्थित करीब पांच फीट गहरी पानी की टंकी से बरामद किया गया. वह अर्धनग्न अवस्था में मिले, जिससे घटना को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा है.

अर्धनग्न हालत में मिला शव

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल प्रबंधक सचिंद्र कुमार यादव ने बताया, 'शैलेश ने 22 अगस्त को छुट्टी ली थी और मुझसे कुछ पैसे भी मांगे थे, जो मैंने दे दिए. इसके बाद वह घर चला गया था. मुझे नहीं पता वह दोबारा स्कूल कब आया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एएसपी अनूप कुमार ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. 'स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और प्रबंधन से पूछताछ होगी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शैलेश की मौत कैसे हुई.'

Advertisement

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. कुछ का कहना है कि मामला आत्महत्या का हो सकता है, तो वहीं कई लोगों को इसमें साजिश की आशंका लग रही है. पुलिस ने सभी संभावनाओं पर जांच शुरू कर दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

पुलिस सूत्रों के अनुसार, टंकी की गहराई ज्यादा नहीं थी, इसलिए शैलेश का वहां डूबना सवाल खड़े करता है, साथ ही अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से शक और गहराया है. पुलिस स्कूल स्टाफ और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. प्रशासन ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.



---- समाप्त ----