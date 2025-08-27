UP: पति के दोस्त से बढ़ीं नजदीकियां, भेद खुला तो पत्नी के प्रेमी ने खेला खूनी खेल, जानें पूरा मामला

सहारनपुर जनपद के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी सौरभ पुत्र मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 23 अगस्त की है, जब मन्टू नाम का युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी.

मृतक के भाई संदीप ने गांव के तीन लोगों सौरभ पुत्र मुकेश, मुकेश पुत्र प्रकाश और संजीव पुत्र प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि इन लोगों ने मन्टू के साथ घेराबंदी कर जानलेवा हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

चाकू से गोदकर युवक की हत्या

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने लगातार दबिशें दीं और 24 अगस्त को सौरभ को सर्विस रोड मोड़ से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सौरभ ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि वह मन्टू के साथ टेंट का काम करता था. कई बार ऐसा होता कि मन्टू काम पर फोन नहीं लाता था और उसकी पत्नी उसी के मोबाइल पर बात कर लेती थी. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

सौरभ के अनुसार, जब मन्टू को इसकी भनक लगी तो दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया. घटना वाले दिन रास्ते में झगड़ा हुआ, गाली-गलौज के बाद गुस्से में आकर उसने मन्टू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया और मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ दीं. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया.

