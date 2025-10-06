scorecardresearch
 

Feedback

सहारनपुर: एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, हत्या-लूट समेत कई मामलों में था वांछित

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख के एक इनामी बदमाश को मार गिराया. वहीं, फायरिंग में दो पुलिसवाले घायल भी हो गए.

Advertisement
X
देर रात हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
देर रात हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर. (Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर में देर रात पुलिस और एक लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में थाना गागलहेड़ी के प्रभारी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि थाना सरसावा प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंसने से उनकी जान बाल-बाल बच गई. मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश इमरान पुत्र रज्जाक निवासी सोंटापुर रसूलपुर थाना भवन, जनपद शामली मारा गया.

1 लाख का इनामी बदमाश था इमरान

बदमाश मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. उस पर लूट, डकैती, गैंगस्टर और अन्य संगीन मामलों में 13 मुकदमे दर्ज थे. जानकारी के अनुसार थाना सरसावा पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं. सूचना मिलते ही थाना सरसावा और थाना गागलहेड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाशों का पीछा किया. पुलिस को पीछे आते देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें गागलहेड़ी थाना प्रभारी के हाथ में गोली लग गई.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था. (Photo: Representational)
UP: कार से 2 करोड़ कैश लेकर हो गया था फरार, पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर 
मॉक ड्रिल का वीडियो यूपी पुलिस की कार्रवाई का बताकर वायरल (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: मॉक ड्रिल का वीडियो यूपी पुलिस की कार्रवाई का बताकर वायरल 
मध्य प्रदेश-राजस्थान में अब तक 19 बच्चों ने अपनी जां गंवा दी है. (Photo: ITG)
'जानलेवा' कफ सिरप पर सख्ती... महाराष्ट्र-केरल-तमिलनाडु में बैन, UP में जांच के आदेश 
मैगी खानी थी, अंगूठी बेचने पहुंचा बच्चा 
सोसायटी की लिफ्ट में बैठा था कोबरा, मचा हड़कंप  

यह भी पढ़ें: यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: 24 घंटे के अंदर चंदौली, संभल समेत कई जिलों में हुई मुठभेड़, पुलिस के 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि मुठभेड़ पुलिस की सतर्कता और तेज एक्शन का परिणाम है. मृतक इमरान लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता फिर रहा था और सरकार ने उस पर ₹1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था. 

Advertisement

बाइक छीनकर भाग रहा था बदमाश

इमरान पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं. घायल हुए थाना प्रभारी का जिला अस्पताल मे उपचार चल रहा है. सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि रविवार रात थाना सरसावां में चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं. 

इस सूचना पर उनका लगातार पीछा किया गया. जिस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है. जिसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित था. एनकाउंटर में ढेर बदमाश की पहचान इमरान के रूप में हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement