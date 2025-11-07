अल कायदा आतंकी बिलाल खान 4 हजार पाक नंबरों से जुड़ा, AQIS हैंडलरों से लेता था आदेश, ओसामा बिन लादेन से है प्रेरित

सहारनपुर से गिरफ्तार अल कायदा के आतंकी बिलाल खान की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी एटीएस के अनुसार, बिलाल करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था और अपने AQIS हैंडलरों से लगातार संपर्क में था. वह भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था.

जांच में पता चला है कि बिलाल खान, अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से प्रेरित था. वह AQIS के पहले चीफ आसिम उमर संभली का कट्टर समर्थक था और उसके भाषणों व विचारों को सोशल मीडिया पर फैलाता था. आसिम उमर संभल (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था और AQIS की स्थापना के समय उसका प्रमुख बनाया गया था.

आतंकी बिलाल खान की पूछताछ में बड़े खुलासे

बिलाल सोशल मीडिया के जरिए हजारों पाकिस्तानी यूजर्स से जुड़ा था. वह कई देशविरोधी ग्रुपों में शामिल होकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने और शरिया कानून लागू करने की साजिश में शामिल था. एटीएस ने बताया कि वह भारत की संस्थाओं के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद के प्रचार में सक्रिय था.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी बिलाल ने मारे गए आतंकियों को शहीद बताया और भारतीय सेना के खिलाफ वीडियो शेयर किए. वह पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से अलग करने वाले कंटेंट भी फैलाता था.

ओसामा बिन लादेन से प्रेरित था बिलाल

एटीएस के मुताबिक, बिलाल ने अपने पाकिस्तानी AQIS हैंडलर से निष्ठा की शपथ ली थी. उसके सोशल मीडिया ग्रुप में आसिम उमर के बयान साझा किए गए थे, जिनमें जिहाद के लिए लोगों को उकसाया गया था. सितंबर में यूपी एटीएस ने सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया था और अब उससे पूछताछ में AQIS नेटवर्क के कई और सुराग मिल रहे हैं.

