scorecardresearch
 

Feedback

दीवाली पर पटाखा फोड़ने के विवाद में रिटायर्ड फौजी की ईंट मारकर हत्या, भतीजे समेत चार पर केस

ग्रेटर नोएडा के मुतैना गांव में दीवाली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतपाल की उनके भतीजे सुभाष ने परिवार के साथ मिलकर ईंट से पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
रिटायर्ड फौजी की ईंट मारकर हत्या (File Photo: Arun Tyagi/ITG)
रिटायर्ड फौजी की ईंट मारकर हत्या (File Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मुतैना गांव में दीवाली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद खून में बदल गया. गांव के 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतपाल की उनके ही भतीजे सुभाष ने साथियों के साथ मिलकर ईंट से हमला कर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात सतपाल अपने घर के बाहर खड़े थे. उसी दौरान उनका भतीजा सुभाष और अन्य लोग पटाखे फोड़ रहे थे. जब सतपाल ने इसका विरोध किया, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई. परिवार ने उस समय मामला शांत करा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सुभाष अपने भाई कुलदीप, पत्नी बबली और एक अन्य साथी अंकित के साथ लाठी-डंडे लेकर सतपाल के घर पहुंच गया.

ईंट से हमला कर शख्स की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस.(Photo:Representational)
पति-पत्नी की आंगन में मिलीं खून से लथपथ लाशें, 3 बच्चे भी थे घर में मौजूद 
कानपुर पुलिस ने ससुर की हत्या के आरोप में दामाद मोहित सिंह को गिरफ्तार किया है (Photo: ITG)
कानपुर: दामाद ने छह लाख की सुपारी देकर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर करवा दी ससुर की हत्या 
full story of ChandraShekhar Prasad Murder Case
बिहार की हिंसक राजनीति का काला अध्याय है चंद्रशेखर हत्याकांड 
Narela Child Murder
दिल्ली के नरेला में तीन साल के बच्चे की हत्या 
Former DGP Mustafa responds to his sons allegations of running a brothel.
बेटे की हत्या की साजिश का आरोप, देखिए पूर्व DGP क्या बोले 

आरोप है कि चारों ने सो रहे सतपाल पर हमला कर दिया और सिर पर ईंट से वार किया. गंभीर रूप से घायल सतपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के बेटे अमित की शिकायत पर आरोपी सुभाष, कुलदीप, बबली और अंकित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

Advertisement

घटना के बाद से आरोपी फरार

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं. कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि यह विवाद पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था. जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. गांव में इस घटना के बाद मातम का माहौल है. दीवाली की खुशियां रिटायर्ड फौजी के परिवार के लिए गम में बदल गईं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement