दीवाली पर पटाखा फोड़ने के विवाद में रिटायर्ड फौजी की ईंट मारकर हत्या, भतीजे समेत चार पर केस

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मुतैना गांव में दीवाली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद खून में बदल गया. गांव के 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतपाल की उनके ही भतीजे सुभाष ने साथियों के साथ मिलकर ईंट से हमला कर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात सतपाल अपने घर के बाहर खड़े थे. उसी दौरान उनका भतीजा सुभाष और अन्य लोग पटाखे फोड़ रहे थे. जब सतपाल ने इसका विरोध किया, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई. परिवार ने उस समय मामला शांत करा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सुभाष अपने भाई कुलदीप, पत्नी बबली और एक अन्य साथी अंकित के साथ लाठी-डंडे लेकर सतपाल के घर पहुंच गया.

ईंट से हमला कर शख्स की हत्या

आरोप है कि चारों ने सो रहे सतपाल पर हमला कर दिया और सिर पर ईंट से वार किया. गंभीर रूप से घायल सतपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के बेटे अमित की शिकायत पर आरोपी सुभाष, कुलदीप, बबली और अंकित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

घटना के बाद से आरोपी फरार

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं. कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि यह विवाद पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था. जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. गांव में इस घटना के बाद मातम का माहौल है. दीवाली की खुशियां रिटायर्ड फौजी के परिवार के लिए गम में बदल गईं.

