UP: महिला ने पति और ससुर को चप्पलों से पीटा, Video वायरल

रामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक महिला ने कोर्ट के बाहर अपने पति और ससुर की चप्पलों से पिटाई कर दी. बताया जाता है कि महिला का पति से तलाक का केस चल रहा है.

कोर्ट के बाहर पति और ससुर की पिटाई करती महिला. (Photo: Screengrab)
कोर्ट के बाहर पति और ससुर की पिटाई करती महिला. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के रामपुर में अदालत के बाहर एक पत्नी ने अपने पति व ससुर को चप्पलों से पीट डाला. इस पिटाई का वीडियो किसी ने बना कर वायरल कर दिया. बताया जाता है कि महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था और बच्चों के साथ उसे घर से भी निकाल दिया था. जिसको लेकर उसने अदालत में केस किया था. शुक्रवार को जब महिला के पति और ससुर कोर्ट पहुंचे, तभी उसने दोनों को पीट दिया.

महिला ने पति और ससुर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

जानकारी के अनुसार महिला जब तारीख के बाद अदालत के बाहर निकली तो पहले पति ने उसपर हमला किया और फिर तीन तलाक दे दिया. वहीं विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज भी की गई. इससे भड़की बीवी ने चप्पल निकालकर शौहर को दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई कर डाली. बताया जाता है कि बमनपुर खजुरिया क्षेत्र की रहने वाली महिला का निकाह खजुरिया थाना क्षेत्र के ही एक गांव में हुआ है.

दोनों के बीच अनबन के बाद अलग होने की स्थिति आ गई है. महिला ने खर्चा वहन करने के लिए शौहर के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया है. शुक्रवार को इसी प्रकरण में तारीख पर महिला अपनी मौसी के साथ अदालत आई थी. इस दौरान उसका शौहर अपने पिता के साथ न्यायालय पहुंचा था. 

तारीख होने के बाद दोनों पक्ष अदालत के बाहर आ गए. महिला का आरोप है कि उसके पति व ससुर ने उसे गाली-गलौज करते हुए तीन तलाक दे दिया. वहीं, इसका विरोध करने पर पति व ससुर ने मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद गुस्साई बीवी ने चप्पल निकाल लिया और पति का कुर्ता पकड़कर चप्पलों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया. जिससे पति का कुर्ता भी फट गया. 

2018 में हुई थी दोनों की शादी

मारपीट होते देख लोगों की भीड़ जुट गई और वहां मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इस मामले को लेकर पीड़ित आसिया ने बताया कि मेरी शादी 2018 में हुई थी. मेरे पति का नाम आशद अली खान है. मेरे पति ने मुझसे मारपीट की और घर से मुझे मेरे बच्चों के साथ निकाल दिया. मैंने खर्च के लिए मुकदमा डाला तो बच्चे मुझसे छीन लिए.

शुक्रवार को जब मैं कोर्ट गई तो तारीख़ पर मेरे पति और ससुर साथ में थे. वे मेरे पीछे लग गए. मैं कोर्ट की तारीख से बाहर निकल रही थी तो इन्होंने मुझे गाली दी और मेरे साथ बदतमीजी की. मुझे अपने बच्चे चाहिए और अपने बच्चों का खर्चा चाहिए. मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी 6 साल की है और दूसरी बेटी 2 साल की होने वाली है.

