रामपुर में दामाद ने ससुर को गोली मारी, मौके पर मौत, शादी के बाद था विवाद

यूपी के रामपुर में मिलक कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब घरेलू विवाद को सुलझाने पहुंचे ससुर को दामाद ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, आरोपी दामाद ने फावड़े से भी हमला कर पत्नी की मां और बुआ को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल तमंचा और फावड़ा भी बरामद कर लिया है.

घटना मिलक कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव की है. जानकारी के अनुसार, बड़ा गांव निवासी नदीम की शादी पांच साल पहले मुरादाबाद जिले के सिरस खेड़ा में अफसर अली की बेटी अरमाना से हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद को निपटाने और पंचायत करने के लिए ससुर अफसर अली, अपनी बहन और पत्नी के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे थे.

दामाद ने ससुर को मारी गोली

पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में बातचीत बिगड़ गई और गुस्से में आकर नदीम ने तमंचा निकाल लिया. उसने सीधे अपने ससुर अफसर अली पर फायर कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और फावड़े से पत्नी की मां और बुआ पर हमला कर दिया. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मिलक के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने अफसर अली को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायलों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

विवाद सुलझाने आए थे ससुर

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद नदीम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल और फावड़ा आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया है.

रामपुर के एसएसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, 'ससुर अफसर अली अपनी बेटी की ससुराल पंचायत करने आए थे, इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और आरोपी दामाद ने फायरिंग और फावड़े से हमला कर दिया. अफसर अली की मौके पर मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं.

