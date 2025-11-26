कानपुर का कमाल: राम मंदिर पर फहरा धर्म ध्वज, पैराशूट फैक्ट्री में हुआ तैयार; जानें खासियत

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धार्मिक ध्वज (धर्म ध्वज) फहराया, वह कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री (OPF) में तैयार किया गया है. रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर, OPF ने विश्व स्तरीय पैराशूट कपड़े का उपयोग करके इसे बनाया है. यह झंडा धूप, बारिश, हवा और तूफ़ान से बचाव में सक्षम है.

हल्का और मजबूत 'धर्म ध्वज'

अयोध्या में फहराया गया धर्म ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा है. यह उच्च गुणवत्ता वाले नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बना है, जिससे यह हल्का (सिर्फ 2 किलो 500 ग्राम) और मजबूत है. झंडे पर कोविदार वृक्ष और सूर्य के भीतर ओम का प्रतीक चिन्ह अंकित है, जिसे OPF टीम ने डिजाइन किया. यह कपड़ा ठंड, गर्मी, बारिश या तूफान से अप्रभावित रहेगा, जिससे इतना विशाल ध्वज भी मंदिर के शिखर पर लगातार फहराता रहेगा.

देश की इकलौती पैराशूट फैक्ट्री

ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाली एशिया की एकमात्र पैराशूट निर्माण फैक्ट्री है. यह लड़ाकू जेट ब्रेक पैराशूट, पायलट पैराशूट और सप्लाई-ड्रॉपिंग पैराशूट सहित सभी प्रकार के पैराशूट बनाती है. यह दूर-दराज के क्षेत्रों और सीमाओं पर फहराने वाले भारतीय ध्वज का निर्माण भी करती है. Gliders India Limited (GIL) के CMD, एमसी बाला सुब्रमण्यम ने इसे GIL के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया.

देश सेवा का प्रतीक

राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार से एक उपयुक्त ध्वज की मांग की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के डीपीएसयू (DPSU) ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) की कानपुर स्थित OPF ने इसे तैयार किया. अधिकारियों ने ट्रायल रन के बाद इसे बनाया और 18 नवंबर को सौंप दिया.

CMD ने कहा कि धर्म ध्वज बनाकर OPF के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता साबित की है, जो 'राष्ट्र रक्षा समं यज्ञो' के आदर्श वाक्य के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

