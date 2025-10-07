'यूपी में जाति देखकर होता है एनकाउंटर', सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का तीखा हमला

बागपत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान सियासी हलकों में नई हलचल लेकर आया है. भगौट गांव में आयोजित PDA पंचायत के मंच से बोलते हुए भाटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा.

राजकुमार भाटी ने कहा, योगी आदित्यनाथ पढ़े-लिखे नहीं हैं, बस मठ में दीया जलाना और आरती करना जानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जाति के आधार पर फैसले लेते हैं. इसके अलावा भाटी ने कहा यूपी में अब जाति देखकर एनकाउंटर होते हैं. यहां तक कि यह भी तय होता है कि गोली सिर में मारी जाए या पैर में, यह भी जाति देखकर तय किया जाता है.

'यूपी में हर काम जाति देखकर होता है'

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर पुलिस कार्रवाई तक हर स्तर पर जातिवाद हावी है. भाटी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद जाति सम्मेलन पर रोक लगाने की बात करते हैं, वही हर मंच से जाति की राजनीति करते हैं.

राजकुमार भाटी ने सीएम योगी पर साधा निशाना

भाटी ने कहा कि सरकार में अब कानून नहीं, जाति चल रही है. उन्होंने योगी सरकार पर हिंदू-मुस्लिम की संख्या गिनने और समाज में भेदभाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया. बागपत में भाटी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. भाजपा नेता इसे सपा की हताशा बता रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसे जनता की आवाज बता रहे हैं.



