प्रयागराज में नोटों की 'बारिश': बंदर बाइक से 500 की गड्डी ले उड़ा, पेड़ पर फाड़कर बरसाए पैसे! VIDEO VIRAL

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. एक बंदर एक युवक की बाइक की डिग्गी से 500 रुपये के नोटों की गड्डी वाला बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया. उसने नोटों का पैकेट फाड़ दिया और नीचे फेंकना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर 'नोटों की बारिश' होने लगी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बंदर का 'करनामा'

यह घटना प्रयागराज की सोरांव तहसील के आजाद सभागार के सामने हुई. एक युवक जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अपनी बाइक वहीं खड़ी करके कुछ दूर गया था. बाइक की डिग्गी में एक प्लास्टिक के बैग में 500 रुपये के नोटों की गड्डी रखी हुई थी. तभी एक बंदर ने बाइक की डिग्गी से बैग निकाल लिया. लोगों ने दौड़ाया, तो वह बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया.

पेड़ से हुई 'नोटों की बारिश'

लोगों ने बैग वापस पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे फाड़ दिया. प्लास्टिक का पैकेट फाड़कर बंदर ने 500 की नोटों की गड्डी निकाली और उसे नीचे गिराने लगा. तहसील में मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह गए और शोर मचाने लगे. बंदर लगातार नोट नीचे फेंक रहा था, जिसे लोगों ने जमीन से बटोरना शुरू कर दिया.

Advertisement

वापस मिले युवक के पैसे

गिरे हुए सारे 500 के नोटों को लोगों ने बटोरकर उस युवक को वापस कर दिया, जो रजिस्ट्री कराने आया था. अपने पैसे वापस मिलने पर युवक ने राहत की सांस ली. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----