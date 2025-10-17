हाथों में हाथ थामा, गले लगाया, भावुक भी हुए... यूं हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी, देखें- PHOTOS

हाथों में हाथ थामा, गले लगाया, इमोशनल हुए... कुछ इस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की. हरिओम को खोने के बाद परिजन गहरे सदमे में थे, ऐसे में जब राहुल गांधी उनसे मिले तो माहौल बेहद भावुक हो गया. संवेदना व्यक्त करते हुए, राहुल ने परिवार के सदस्यों का हाथ थाम लिया. इस मार्मिक मुलाकात में उन्होंने हरिओम के पिता को गले भी लगाया. वहीं, हरिओम की मां कांग्रेस नेता के सामने फफक पड़ीं जिसपर राहुल ने हाथ थामकर उन्हें ढांढस बंधाया.

'दर्द बांटने' फतेहपुर पहुंचे राहुल

यूपी के रायबरेली में 'चोर' समझकर भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने कांग्रेस नेता राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया. 2 अक्टूबर को हुई इस मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. दावा किया गया कि पिटाई के दौरान हरिओम ने अंतिम सांसों में राहुल गांधी का नाम पुकारा था, जिसके बाद यह बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया.

शुक्रवार को जब राहुल गांधी, हरिओम के घर पहुंचे, तो शोकाकुल परिवार गहरे सदमे में डूबा था. भावुक क्षणों में, राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का हाथ थाम लिया. उन्होंने न केवल उनके पिता को गले लगाकर ढांढस बंधाया, बल्कि हरिओम की मां के सामने भी राहुल भावुक हो उठे.

मृतक हरिओम वाल्मीकि की मां, कांग्रेस नेता के सामने फफक पड़ीं और अपने बेटे को खोने का दुख जाहिर किया. राहुल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. कांग्रेस नेता ने परिवार को न्याय दिलाने और हर कदम पर उनका साथ देने का भरोसा दिया. राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

"पीड़ित को अपराधी जैसा महसूस कराया जा रहा है"

हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हरिओम के परिवार ने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उनके खिलाफ अपराध हुआ है, फिर भी उन्हें अपराधी जैसा महसूस कराया जा रहा है.

राहुल ने आरोप लगाया कि "परिवार को घर में बंद कर रखा है, डराया जा रहा है" और घर की एक लड़की अपना जरूरी ऑपरेशन भी नहीं करवा पा रही है क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकें, परिवार को न्याय दें और अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें, उनकी रक्षा करने की कोशिश न करें.

मुलाकात पर सरकारी दबाव के सवाल पर राहुल ने खुलासा किया कि परिवार ने उन्हें बताया है कि आज सुबह ही "सरकार के लोगों ने उनको धमकाया" और राहुल गांधी से न मिलने के लिए कहा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए मुलाकात से ज्यादा जरूरी है कि अपराधी पकड़े जाएं और परिवार को न्याय मिले.

हरिओम के भाई ने कही ये बात

मृतक हरिओम वाल्मीकि के छोटे भाई शिवम ने मीडिया से बात करते कहा कि प्रदेश सरकार के फैसले से और सरकार की दी हुई मुआवजा राशि से हम संतुष्ट हैं. राहुल गांधी से न मिलने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए मना किया था. घर में लोग बीमार भी हैं, इसलिए हम किसी से मिलना नहीं चाह रहे थे. हालांकि, राहुल जी मिलकर अच्छा लगा.

परिवार को 'बंधक' बनाए जाने के सवाल पर शिवम ने कहा कि कोई बंधक नहीं बनाया गया था. राहुल गांधी हमारे लिए मसीहा हैं, हम चाहते हैं वह हमें न्याय दिलाएं.

परिवार से मिलने वालों में सिर्फ गिने चुने लोग

बता दें कि हरिओम के परिवार से मिलने वालों में केवल गिने चुने लोग ही शामिल थे. इसमें राहुल गांधी के अलावा किशोरी लाल शर्मा, अजय राय, महेश द्विवेदी (कांग्रेस जिलाध्यक्ष), विधायक आराधना मिश्रा, सांसद तनुज पुनिया, शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा और शिवाकांत तिवारी आदि थे. वहीं, घर के बाहर भारी फोर्स तैनात थी. बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी राहुल को देखने उमड़ पड़े थे.

