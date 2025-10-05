UP: ससुराल जा रहा था शख्स, ग्रामीणों ने चोर समझकर पीटा... हुई मौत

उत्तर प्रदेश में ड्रोन से चोरी किए जाने की अफवाह इस वक्त सुर्खियों में है. ड्रोन से चोरी करने वाले तो नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका शिकार आम लोग हो जा रहे हैं. चोर के शक में ग्रामीणों द्वारा निर्दोष लोगों की पिटाई कर दी जा रही है. जिससे उनकी मौत तक हो जा रहा है. ऐसा ही एक मामला अब रायबरेली के ऊंचाहार से आया है.



शनिवार देर रात जिले में एक व्यक्ति की लोगों ने चोर समझ कर पिटाई कर दी. जिससे व्यक्ति की मौत हो गई. पूरा मामला फतेहपुर के सदर थाना क्षेत्र के तुराबअली गांव का है. यहां रहने वाले हरिओम, 2 अक्टूबर की रात को ऊंचाहार थाने के नई बस्ती अपने ससुराल जा रहे थे, जहां ऊंचाहार डलमऊ मार्ग पर डाडेपुर सड़क पर उन्हें ग्रामीणों ने रोक लिया. इसके बाद उन्हें चोर समझ कर इतना पीट दिया कि उनकी मौत हो गई.

पूरी घटना का वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस की भी किरकिरी हुई. घटना को लेकर मृतक के पिता गंगा दीन की तहरीर पर पुलिस ने आनन-फानन में मामले की एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की गिरफ्तारी की. वहीं, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी रायबरेली ने ऊंचाहार कोतवाल समेत हलका इंचार्ज और तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है.

घटना में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी वैभव सिंह, विपिन कुमार, विजय मौर्य, सुरेश कुमार व सहदेव की गिरफ्तारी करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है. घटना में शामिल बचे हुए लोगों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति की चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी. जिससे व्यक्ति की मौत हो गई. इस मामले में ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार सिंह, हल्का इंचार्ज कमल सिंह को निलंबित कर दिया गया है. जबकि हल्का सिपाही प्रदीप सिंह, अभिषेक और शैलेंद्र प्रताप सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है.

