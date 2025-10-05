scorecardresearch
 

चोरों ने सामान समेटा और टैलेंट भी दिखाया... कानपुर के स्कूल में तोड़ा ताला, दीवार पर ड्राइंग कर लिखा- बेटी बचाओ

उत्तर प्रदेश में कानपुर के प्राइमरी स्कूल में चोरी करने आए चोरों ने सिर्फ सामान ही नहीं समेटा, बल्कि अपनी कला का हुनर भी दिखा दिया. ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर चाक से ‘बेटी बचाओ’ लिखकर कार्टून बनाए. ग्रामीण और स्कूल स्टाफ इस अजीबोगरीब घटना पर हैरान हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

चोर ने ब्लैकबोर्ड पर बनाया कार्टून. (Photo: Screengrab)
UP News: कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र के मनियारपुर में प्राइमरी स्कूल में हुई चोरी की घटना ने लोगों को चौंका दिया. दरअसल, स्कूल में चोरी करने आए चोरों ने सिर्फ सामान ही नहीं चुराया, बल्कि आर्ट का हुनर भी दिखाया. चोरों ने स्कूल के ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर चाक से कार्टून बनाए. यह कार्टून स्कूल में बने एक कार्टून की हूबहू नकल थे.

दरअसल, कानपुर के भीतरगांव इलाके में स्थित मनियारपुर में प्राइमरी स्कूल है. दो दिन पहले स्कूल में दशहरे की छुट्टी थी. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने स्कूल का ताला तोड़ दिया और उसमें रखा सामान चोरी कर लिया. इस दौरान चोरी करने के साथ चोरों ने स्कूल में कई कार्टून बनाए. स्कूल के अंदर ब्लैकबोर्ड पर कार्टून बनाने के साथ लिखा- 'बेटी बचाओ'. इसमें एक स्कूल की तरफ से बनाया गया कार्टून था, चोर ने उसी की नकल करते हुए ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर कार्टून बनाया. 

स्कूल के प्रिंसिपल रंजन मिश्रा का कहना है कि चोरों ने छुट्टी का फायदा उठाकर स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की. साउंड सर्विस की बैट्री, मोबाइल चार्जर ले गए. इस दौरान चोरों ने कार्टून भी बनाए. मनियारपुर गांव से बाहर स्थित इस प्राथमिक स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं. घाटमपुर के एसीपी कृष्णकांत यादव का कहना है कि दो दिन पहले स्कूल में चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की थी. पुलिस जांच करने गई थी.

स्कूल की दीवारों पर चोरों ने ब्लैकबोर्ड के पास रखी चाक से कुछ कार्टून बनाए हैं. स्कूल में बेटी बचाओ का कार्टून बनाया गया था, उसी को देखकर चोर ने नकल की है. इसे देखकर लगता है कि चोर आर्ट का शौकीन है. यह भी हो सकता है कि गांव का ही कोई चोर हो, जो स्कूल में पहले पढ़ चुका हो. पुलिस जल्द ही चोर का पता लगाकर घटना का पर्दाफाश करेगी.

