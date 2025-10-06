रायबरेली में दलित की लिंचिंग पर बवाल, राहुल गांधी ने की परिजनों से बात, आखिरी वीडियो में ले रहा था सांसद का नाम; जानिए अबतक क्या-क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोर समझकर एक दलित युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल, पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन अब इस घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से फोन पर बात की और उनका हाल जाना. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने लिंचिंग का शिकार हुए दलित युवक के पिता और भाई से बात की है और इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं. दरअसल, राहुल गांधी वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के चार देशों के दौरे पर हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने कहा कि यह भयावह लिंचिंग हृदयविदारक और क्रोधजनक दोनों है. उन्होंने आगे कहा, "अपने अंतिम क्षणों में, जब उसे लाठियों और बेल्टों से बेरहमी से पीटा जा रहा था, मृतक युवक अपनी आखिरी उम्मीद- राहुल गांधी को याद कर रहा था."

पवन खेड़ा ने कहा, "राहुल जी, जो संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, के लिए यह त्रासदी बहुत गहरा आघात पहुंचाती है. उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं."

रायबरेली के ऊंचाहार में हरिओम के मर्डर की कहानी

पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त हरिओम ऊंचाहार के दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया. उस पर चोरी के इरादे से ड्रोन से घरों पर निशान लगाने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया. उग्र भीड़ में शामिल लोगों ने उसे बेल्ट और लाठियों से पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

वायरल वीडियो में कोई युवक के गले पर पैर रखे नजर आ रहा है तो कोई उसे थप्पड़ और डंडे से पीट रहा है. मार खाते-खाते वह बेसुध हो जाता है और आखिर में दम तोड़ देता है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे.

जिसके बाद मृतक के पिता गंगादीन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई और पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. वहीं, ऊंचाहार के कोतवाल समेत हल्का इंचार्ज और तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया.

आरोपी वैभव सिंह, विपिन कुमार, विजय मौर्य, सुरेश कुमार व सहदेव की गिरफ्तारी करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है. घटना में शामिल बचे हुए लोगों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार सिंह, हल्का इंचार्ज कमल सिंह को निलंबित किया गया है. जबकि, हल्का सिपाही प्रदीप सिंह, अभिषेक और शैलेंद्र प्रताप सिंह भी सस्पेंड हुए हैं.

पुलिस ने की अपील- अफवाहों से बचें

रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली संजीव कुमार सिन्हा ने कहा- उंचाहार थाना क्षेत्र में चोर होने के संदेह में कुछ लोगों द्वारा एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है. शेष आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. उपरोक्त घटना दुखद है और आरोपी पक्ष में दलित/पिछड़े वर्ग सहित विभिन्न जातियों के लोग शामिल हैं. अतः अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का जातिगत भ्रम/भ्रांति न फैलाई जाए.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग अपेक्षित है. पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है. घटना की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित बीट के एक उपनिरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

